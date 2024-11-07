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وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لإدارة المدرعات - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لإدارة المدرعات - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لإدارة المدرعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مناقشة البحث الرئيسي لإدارة المدرعات للعام البحثي 2024 - 2025 بعنوان «الاستراتيجية المقترحة لتطوير الدبابات في القوات المسلحة في ضوء التطور التكنولوجي العالمي والدروس المستفادة من استخدام الدبابات في الحروب الحديثة»، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مدير إدارة المدرعات، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لحرصها على الارتقاء بالمستوى البحثي داخل القوات المسلحة، مشيرًا إلى جهد إدارة المدرعات لرصد وتحليل التطور المستمر للدبابات ودراسة وتحليل الحروب المعاصرة لتطوير وتحديث الدبابات الموجودة بالقوات المسلحة.

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وشارك في إعداد البحث عدد من قادة وضباط المدرعات، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لمواكبة التطور التكنولوجي في المدرعات وأسلوب عملها.

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا بما توصل إليه البحث وإتباع الأسس العلمية في تناول كافة الأركان الخاصة بموضوع البحث وأوصاهم بمواصلة الاطلاع والاستفادة من التطور المستمر في مختلف التخصصات بما يدعم منظومة عمل القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة، عدد من الدبابات والمعدات والمركبات المدرعة وأسلوب العمل عليها بواسطة الأطقم الفنية بعد تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة، وكذا تفقد بعض مراحل تدريب الضباط وضباط الصف والجنود علي اكتساب المهارات الفنية والقتالية اللازمة باستخدام مقلدات رماية المدرعات والتي عكست الاستعداد القتالي والجاهزية العالية لرجال المدرعات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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