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وزيرة التنمية الاقتصادية: المتحف المصري الجديد نموذج للبناء الأخضر ويدعم عملية الاستدامة - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية الاقتصادية: المتحف المصري الجديد نموذج للبناء الأخضر ويدعم عملية الاستدامة - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية الاقتصادية: المتحف المصري الجديد نموذج للبناء الأخضر ويدعم عملية الاستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن المتحف المصري الجديد، يدعم كل جزء فيه، "عملية الاستدامة"، فهو نموذج لـ "البناء الأخضر".

وأشارت الوزيرة - في كلمة خلال حضورها جلسة بعنوان "حكمة الحضارات"، التي عقدت ضمن أعمال المنتدى الحضري العالمي (WUF12)، الذي تستضيفه القاهرة، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن إنشاء المتحف المصري الجديد ساعد في إقامة العديد من المشروعات التنموية الأخري، منها إنشاء مطار سفنكس، وتحسين البنيه التحية والحضارية.

ولفتت إلى أن مصر تمتلك 30% من آثار العالم، ما يشير إلى "إننا ما زال أمامنا الكثير لنتعلمه".

وأكدت الوزيرة أن ما كان يفعله المصرين القدماء من تدوين حياتهم اليومية على جدران المعابد، يتطابق - تماما - مع التدوينات اليومية على تطبيقات التواصل الاجتماعي اليوم، ما يؤكد أن هناك رباطا قويا بين الماضي والمستقبل.

وأوضحت أن الآثار المصرية القديمة، تعطينا معلومات عن فكرة الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن أسرار الحضارات المختلفة، تربط دائما كل ما يحدث قديما بما نعيشه اليوم.

ونوهت بأن مجالي السياحة والآثار مهمين للتنمية الاقتصادية، ومضاعفه الوظائف، وقالت: نعمل - بشكل جماعي - للاستمتاع بالآثار والحفاظ على التفاعل مع الاشخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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