وزير الخارجية يلتقي محافظة طوكيو على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، يوريكي كويكي محافظة طوكيو، وذلك على هامش تواجدها في مصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

وقدم عبد العاطي، التهنئة لـ كويكي بمناسبة إعادة انتخابها لمنصبها للمرة الثالثة على التوالي، معربًا عن تطلع الجانب المصري لاستمرار التعاون معها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان وارتقاءها إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتقدير مصر البالغ لمساهمة اليابان في عدد من المشروعات الهامة في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

على صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، ثمن وزير الخارجية، دور الشركات اليابانية العاملة في مصر، وأعرب عن التطلع لزيادة عدد الشركات خلال الفترة المقبلة، واستمرار تدفق الاستثمارات اليابانية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة بالسوق المصرى.

كما أشار إلى اهتمام مصر بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى تطلع مصر للاستفادة من تجربة اليابان الرائدة في مجال التنمية الحضرية وريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا على تطلعنا لتعزيز الترابط الشعبي والثقافي بين البلدين وحركة السياحة الوافدة إلي كل من القاهرة وطوكيو.