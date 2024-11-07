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ندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - أخبار كلمتك

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ندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - أخبار كلمتك

ندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:35 مساءً - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) قرارًا وزاريًا بندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية.

وتضمن القرار ندب مُساعدين لشئون المنظمات الثلاث، للدكتور أيمن أحمد فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية، وذلك على النحو التالي:

ندب كُلي لكل من:

 هالة عبد الجواد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - لشئون اليونسكو.

سميه السيد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - لشئون الألكسو.

رامي مجدي مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة- لشئون منظمة الإيسيسكو.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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