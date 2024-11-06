الأوقاف تفتح باب التقدم للراغبين في الحج لعام 1446 هـ من العاملين بالوزارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على تأشيرات الحج العادية «غير الإشرافية» من العاملين بالوزارة، والبالغ عددها 50 تأشيرة، وفقًا للضوابط والشروط المحددة، وذلك في إطار استعدادات موسم الحج لعام 1446 هـ/ 2025م.

حج وزارة الأوقاف 2025

وتشمل الشروط الأساسية أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين والمثبتين على درجة مالية في الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء مناسك الحج. كما يتعين على المتقدمين تحمل جميع تكاليف الحج بالكامل، حيث ستنفذ التأشيرات عبر وزارة التضامن الاجتماعي، ويتحمل الحاج المبلغ الذي تحدده الوزارة.

ضوابط وشروط حج وزارة الأوقاف 2025

في حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد التأشيرات المتاحة، سيتم إجراء قرعة علنية لاختيار المستحقين.

كما يمكن للمتقدمين الراغبين في اصطحاب الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو الأبناء ذكر ذلك في الخانة المخصصة باستمارة البيانات المرفقة، على أن تكون الأولوية للعاملين أولًا، ثم لأفراد أسرهم حسب ترتيب درجات القرابة.

موعد التقديم في حج الأوقاف 2025

ويشترط على الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق عبر الرابط المخصص، مع الالتزام بتقديم الطلب في موعد أقصاه يوم الخميس 20 نوفمبر 2024.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة الأوقاف على تسهيل إجراءات الحج للعاملين بها، وتوفير الفرص لهم لأداء مناسك الحج وفقًا للمعايير والضوابط المحددة.

رابط التقديم في حج الأوقاف 2025

ويتمكن العاملون بوزارة الأوقاف التقديم في موسم الحج من خلال التسجيل عبر هذا الرابط.