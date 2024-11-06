وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان موقف تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إن الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية، تولت تطوير المناطق غير الآمنة بالقاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، وذلك في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري"، مؤكدا أن الوزارة تقدم كل الدعم لمحافظة القاهرة لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، ومشروعات التطوير التي تتولى وزارة الإسكان تنفيذها بالمحافظة.

ومن جهته، أكد محافظ القاهرة أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية مستمرة في التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان وجهاتها لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة، بما يخدم سكان محافظة القاهرة.