حالة الطقس في مطروح.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة لليوم الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - طقس مطروح.. كشفت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس في مطروح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، لافتة إلى استمرار حالة الطقس المتقلبة على كافة أنحاء المحافظة لليوم الثاني على التوالي.

الطقس في مطروح

وأوضحت الأرصاد، الطقس في مطروح، مشيرة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، «محافظة مطروح».

وتوقعت الأرصاد أن تتقدم الأمطار لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

طقس مطروح

وكانت رفعت مدينة مرسي مطروح درجة الاستعداد للطقس الغير مستقر بعد سقوط الامطار في الساعات الأخيرة، وذلك تزامنا مع تحذيرات هيئة الارصاد الجوية من احتمالية استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، انتشار فرق الطوارئ وسيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بنطاق المدينة للتعامل مع الطقس الغير مستقر ورفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومداخل المدينة بالطرق السريعة شرقا وغربًا طبقا تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح بتكثيف تواجد فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالمناطق المتضررة من تجمعات مياه الامطار بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.

طقس مطروح اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس في مطروح اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، أما ليلًا يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في مطروح

وتابعت هيئة الأرصاد كاشفة عن حالة الطقس في مطروح اليوم، مشيرة إلى طقس غائم مع سقوط الأمطار على مدار اليوم، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس.