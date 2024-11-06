مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حالة الطقس في مطروح.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة لليوم الثاني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حالة الطقس في مطروح.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة لليوم الثاني - أخبار كلمتك

حالة الطقس في مطروح.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة لليوم الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - طقس مطروح.. كشفت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس في مطروح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، لافتة إلى استمرار حالة الطقس المتقلبة على كافة أنحاء المحافظة لليوم الثاني على التوالي.

الطقس في مطروح

وأوضحت الأرصاد، الطقس في مطروح، مشيرة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، «محافظة مطروح».

طقس مطروح

وتوقعت الأرصاد أن تتقدم الأمطار لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

طقس مطروح

وكانت رفعت مدينة مرسي مطروح درجة الاستعداد للطقس الغير مستقر بعد سقوط الامطار في الساعات الأخيرة، وذلك تزامنا مع تحذيرات هيئة الارصاد الجوية من احتمالية استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.

طقس مطروح

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، انتشار فرق الطوارئ وسيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بنطاق المدينة للتعامل مع الطقس الغير مستقر ورفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومداخل المدينة بالطرق السريعة شرقا وغربًا طبقا تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح بتكثيف تواجد فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالمناطق المتضررة من تجمعات مياه الامطار بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.

طقس مطروح اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس في مطروح اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، أما ليلًا يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

طقس مطروح

حالة الطقس في مطروح

وتابعت هيئة الأرصاد كاشفة عن حالة الطقس في مطروح اليوم، مشيرة إلى طقس غائم مع سقوط الأمطار على مدار اليوم، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس.

اقرأ أيضاً
أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل

أمطار وسيول.. حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

حالة الطقس اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.. الأرصاد تحذر من استمرار الأمطار الرعدية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق