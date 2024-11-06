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موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسي 2025 - أخبار كلمتك

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موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسي 2025 - أخبار كلمتك

موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - موعد إجازة منتصف العام 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة منتصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب الشهادة الإعدادية، وموعد الامتحانات.

موعد إجازة منتصف العام 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة منتصف العام الدراسي 2024-2025 تبدأ لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل 2025.

موعد إجازة منتصف العام 2025

موعد انتهاء الإجازة وبداية الدراسة

وأشارت الوزارة إلى أن إجازة منتصف العام الدراسي تستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي إجازة منتصف العام 2025 للطلاب يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، على أن يتم بدء الدراسة بالعام الجديد من يوم السبت 8 فبراير.

موعد امتحانات الفصل ادلراسي الأول 2025

وأضافت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدارسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس 23 يناير.

موعد إجازة منتصف العام 2025

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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