أمطار على السواحل الشمالية وشبورة مائية.. «الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـطقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، مؤكدة على استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، الطقس اليوم، ليسود اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، لافتة إلى أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مطروح

وأشارت أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، «محافظة مطروح»، ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

الطقس اليوم

كما حذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضحت حالة البحر المتوسط، لتكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وأضافت الهيئة حالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من. 1 إلي 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 26 18 العاصمة الإدارية 27 17 6 أكتوبر 27 17 بنها 26 18 دمنهور 25 17 وادي النطرون 26 16 كفر الشيخ 24 17 المنصورة 25 17 الزقازيق 25 17 شبين الكوم 25 17 طنطا 25 17 دمياط 24 18 بورسعيد 25 19 الإسماعيلية 26 16 السويس 26 16 العريش 24 15 رفح 24 14 رأس سدر 26 18 نخل 24 10 كاترين 19 07 الطور 27 17 طابا 24 18 شرم الشيخ 29 21 الإسكندرية 25 20 العلمين 24 19 مطروح 24 18 السلوم 22 13 سيوة 23 14 رأس غارب 30 19 الغردقة 30 18 سفاجا 30 17 مرسى علم 29 17 شلاتين 29 20 حلايب 27 22 أبو رماد 28 20 رأس حدربة 27 22 الفيوم 26 14 بني سويف 26 13 المنيا 27 14 أسيوط 27 14 سوهاج 28 15 قنا 29 16 الأقصر 29 15 أسوان 30 16 الوادي الجديد 28 12 أبو سمبل 29 18