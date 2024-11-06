الجريدة الرسمية تنشر قرارًا يتيح للعاملين بالمدارس الترقية بعد حصولهم على مؤهل عالٍ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار رقم 160 لعام 2024، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية، الحاصلين على مؤهل عالٍ أثناء أداء الخدمة.

إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية

ونشر قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية، في العدد رقم 246 من جريدة الوقائع المصرية، في 6 نوفمبر 2024.

إعادة تعيين العاملين بالمدارس

ونصت المادة الأولى من القرار، على أنه يجوز إعادة تعيين المعلمين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية، الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة في أحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 70 من قانون التعليم.

شروط تعيين العاملين

مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم، شريطة أن تكون مؤهلات المرشحين للتعيين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية، متطلبة لشغل هذه الوظائف، ويكون التعييم على وظيفة معلم أو ما يعادلها.

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية،

- الحصول على مؤهل عال من كليات التربية.

- أو الحصول على مؤهل عال مناسب.

- الحصول على شهادة، أو إجازة تأهيل تربوي.

- وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية.

- موافقة وزير المالية، وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الحصول على تقدير كفاية، بتقدير ممتاز، خلال العامين الأخيرين.

- استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين فى وظيفة معلم، أو ما يعادلها.

- اجتياز أي اختبارات تجريها الأكاديمية.