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«صناعة النواب».. توصي بتنظيم زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسيج بالبحيرة - أخبار كلمتك

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«صناعة النواب».. توصي بتنظيم زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسيج بالبحيرة - أخبار كلمتك

«صناعة النواب».. توصي بتنظيم زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسيج بالبحيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، بتنظيم زيارة إلي محافظة البحيرة لتفقد كل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشان عدم التوسع في إقامة مصانع تدوير المخلفات وأهميتها في الحفاظ على بيئة السجاد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم تطبيق وزارة الصناعة البند الخاص بحصيلة الرسوم المحصلة من تراخيص المنشآت الصناعية لصالح صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثرة السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية.

وشهد الاجتماع استعراض الأعضاء لموضوعات طلبات الإحاطة، حيث أكدت النائبة منى عمر، أن لدينا مادة خام متوفرة في المخلفات، ولا نستغلها بالشكل الأمثل، داعية لتسهيل إجراءات إنشاء مصانع لاستغلالها.

واستعرض النائب محمد اسماعيل، تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثرة السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية، مشيرا إلي أن المتبقي من المصنع هو عباره عن مصنعين احدهما الياف البوليستر تم افتتاحه سنة ١٩٨١ بتكنولوجيا فرنسيه واعادة تجديده و افتتاحه بتكنولوجيا صينيه سنة ٢٠٠٩ والآخر هو مصنع خيوط البوليسترتم افتتاحه سنة ۱۹۸۱، وأن حالة المبانى جميعا متهالكه ولم يتم عمل اى صيانات دوريه لها منذ التأسيس للمصنع الفرنساوى.

وعقب أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بأن هناك خطة تطوير للشركة، مشيرا إلي ارتفاع حجم التصدير وكذلك ارتفاع حجم البيع المحلي الي ١٨٨ مليون جنيه.

وفي نهاية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، بضرورة الوقوف علي حالة الإنتاج بالمصانع، مشيرا إلي أهمية رفع كفاءة القطاع الصناعى حاليا لزيادة حجم الإنتاج والصادرات المصرية.

وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لجميع مصانع محافظة البحيرة، لتفقد أوضاعها علي أرض الواقع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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