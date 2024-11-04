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رئيس حزب الشعب الديمقراطي بالسودان.. يؤكد أهمية لقاء البرهان والرئيس السيسي في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

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رئيس حزب الشعب الديمقراطي بالسودان.. يؤكد أهمية لقاء البرهان والرئيس السيسي في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

رئيس حزب الشعب الديمقراطي بالسودان.. يؤكد أهمية لقاء البرهان والرئيس السيسي في هذا التوقيت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - قال رئيس حزب الشعب الديمقراطي د.يحي حاج نور أن زيارة الرئيس البرهان في هذا الوقت لمصر، مهمة للغاية خاصة، وأن السودان يشهد نهايه التمرد ولابد من اللقاء الثنائي بين الرئيس البرهان والرئيس السيسي على هامش المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة.

وأضاف حاج نور في تصريحات له، أن السودان ومصر لديهما كثير من القضايا المتعلقة خاصة في مجال الأمن المشترك والاقتصاد ومشاركة مصر في إعاده الأعمار وتكوين اللجان المشتركه لتنفيذ القضايا المشتركة.

واختتم حاج نور بأن زيارة البرهان ستسهل عددا من الملفات المرتبطة بالجالية السودانية بالقاهرة في ملف التعليم.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن المنتدى الحضري العالمي فرصة لتعزيز التعاون العالمي لبناء تحالفات جديدة تحفظ مستقبل الجيل القادم.

وأضاف عبد الفتاح البرهان، خلال مشاركته اليوم في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أن الشعب السوداني يواجه حربا استهدفت مستقبله ومقدرات شعبه، مؤكدا أن الجيش السوداني سيقضي على مليشيات الدعم السريع قريبا.

وشارك الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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