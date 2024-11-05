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غلق وتشميع فرع لمحل حلويات شهير بأكتوبر لعدم استكمال التراخيص (صور) - أخبار كلمتك

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غلق وتشميع فرع لمحل حلويات شهير بأكتوبر لعدم استكمال التراخيص (صور) - أخبار كلمتك

غلق وتشميع فرع لمحل حلويات شهير بأكتوبر لعدم استكمال التراخيص (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - شهدت مدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة من قبل جهاز المدينة لتنفيذ القانون على المحال التجارية والأنشطة المختلفة التي تتجاوز أحكامه وقد تم اتخاذ قرار بغلق وتشميع العديد من هذه المحال، وبينها فرع لمحل حلويات شهير، وذلك بعد استنفادها للمهل الممنوحة لها لتقنين أوضاعها.

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وأكدت مصادر بجهاز مدينة 6 أكتوبر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الجهاز على تطبيق القانون وضبط المخالفات، حيث أن هذه المحال لم تدفع الرسوم المقررة ولم تستكمل الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة.

وأوضحت المصادر أن الحملة ستستمر في الفترة المقبلة، وستشمل جميع المناطق بالمدينة، وذلك لضمان الالتزام بالقانون وحفظ حقوق المواطنين.

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ودعت الأجهزة المعنية جميع مالكي المحال التجارية إلى سرعة استكمال أوراقهم وتسوية أوضاعهم، تجنبًا للإجراءات القانونية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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