الطقس في الإسكندرية.. تحسن نسبي في الأحوال الجوية وتوقف الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - الطقس في الإسكندرية.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس في الإسكندرية اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية على عروس البحر المتوسط.

الطقس في الإسكندرية

أوضحت الأرصاد حالة الطقس في الإسكندرية، حيث شهدت عروس البحر المتوسط، صباح اليوم الاثنين، تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، بعدما مرت ليلة ممطرة مساء أمس.

طقس الإسكندرية

وتعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، رعدية أحيانا وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية تكون رعدية أحيانًا.

أمطار الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة ونشر سيارات شفط ومعدات الشفط بالشوارع نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار فرص سقوط أمطار.

وشدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم «الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة».

أمطار الإسكندرية

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح لمواطنين أثناء سقوط أمطار متفاوتة الشدة والرعدية على البلاد، وجاءت كالآتي:

- عدم الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

- في حالة الخروج يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة مع اتخاذ شمسية للاحتماء بها وقت سقوط الأمطار في الشارع.

- الابتعاد عن لمس أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها منعًا لوقوع حوادث الصعق.

- القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

- التأكد من غلق الباب والمنافذ جيدا لعدم دخول مياه الأمطار إلى المنزل.