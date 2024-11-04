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«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي - أخبار كلمتك

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«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي - أخبار كلمتك

«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. وجهت مديريات التربية والتعليم، خطابًا للإدارات التعليمية، توضح فيه الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الحالي.

الفئات المسموح لها أداء امتحانات الصف الأول الثانوي

- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية العامة عام 2024 وما قبلها.

- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية عام 2024 وما قبلها.

- الطالب الراسب عامين متتاليين في الصف الأول الثانوي يؤدى الامتحان على نظام المنازل.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

- ويحق للطالب الراسب إعادة القيد كطالب منتظم في العام التالي لنجاحه.

- الطالب الراسب للمرة الثانية عام 20224 وما قبلها يؤدى امتحانات الصف الأول الثانوي على نظام المنازل.

- في حالة قيد الطالب في الصف الأول الثانوي والحاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية يلزم تقديم ما يفيد بأنه غير مسجل على قاعدة بيانات الأزهر الشريف

الفئات المسموح لها أداء امتحانات الصف الثاني الثانوي

- الطالب الناجح بالصف الأول الثانوي منازل يؤدي امتحان الصف الثاني الثانوي في نفس المدرسة.

- الطالب الراسب في الصف الثاني الثانوي عامين متتاليين يتقدم من نفس المدرسة التي رسب فيها منازل.

- ويحق للطالب إعادة القيد كطالب منتظم في العام.

عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي إلكترونيًا بالنسبة للطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت المدرسي ويوجد بالمدرسة إنترنت.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

طريقة عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وسيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للطلاب الذين لم يستلموا أجهزة التابلت، أو الطلاب الذين تسلموا التابلت المدرسي ولكن المدرسة التابعين لها غير متصلة بالإنترنت، ورقيًا.

مجموع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وأوضحت الوزارة أن مجموع الامتحانات التي تعقد للطالب في الفصل الدراسي الواحد بنسبة 60% من الدرجة الكلية للمادة مقسمين كالتالي: 15% اختبار شهر أكتوبر - 15% اختبار شهر ديسمبر - 40% أعمال السنة - 30% امتحان نهاية الفصل الدراسي».

درجات أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وبالنسبة لأعمال السنة، يتم توزيع الــ 40% من كل مادة كالتالي:

- 10% على السلوك والمواظبة.

- 15% على كشكول الحصة والواجب.

- 15% على التقييم الأسبوعي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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