بشريحتين ومقاوم للماء.. فيفو الصينية تكشف الستار عن هاتفها الجديد Vivo X200 Pro - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - هاتف Vivo X200 Pro.. أسدلت شركة فيفو الستار عن سلسلة جديدة من «هاتف Vivo X200 Pro» داخل السوق الصيني، والتي تضم 3 هواتف في الفئة الرائدة.
هاتف Vivo X200 Pro
وجاءت مواصفات هاتف Vivo X200 Pro الجديد، كالتالي:
- يتميز هاتف Vivo X200 Pro بوزن 223 جراما.
- جاءت أبعاد الهاتف بنحو 162.4x76x8.2 مم.
- الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بمعدل كثافة بيكسلات 452 بيكسل لكل بوصة ودعم Dolby Vision.
- سطوع يصل الى 4500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز.
- معالج ميدياتك Dimensity 9400 ثماني النواة.
- النواة الأقوى من نوع Cortex X925 بتردد 3.63 جيجا هيرتز.
- دقة تصنيع المعالج 3 نانو ميتر.
- المعالج الرسومي هو Immortalis G925.
- كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps.
- كاميرا خلفية ثُلاثية، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.57 بمستشعر سوني IMX921 بها مثبت بصري.
- الكاميرا الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.57 بمستشعر سوني IMX882 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب الحقيقي حتى 3X.
- الكاميرا الثالثة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة.
- العدسات تأتي من Zeiss.
- تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps.
- دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات.
- العدسة المُخصصة للتقريب تأتي بدقة 200 ميجا بيكسل بفتةح عدسة F/2.67 بها مثبت بصري وتدعم التقريب الحقيقي حتى 3.7X وتدعم التصوير الماكرو.
- هاتف Vivo X200 Pro مقاوم للماء والغبار بشهادة IP69.
- يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G.
- لا يدعم تركيب كارت ميموري.
- واجهة هاتف فيفو OriginOS 5 مبنية على Android 15.
- لديه مساحة تخزين 256 جيجا، 512 جيجا مع 12 جيجا رام او 1 تيرا مع 16 جيجا رام.
- رامات الهاتف من نوع LPDDR5X.
- الذاكرة UFS 4.0.
- سماعات الهاتف الخارجية تأتي Stereo.
- لا يدعم منفذ 3.5 مللي.
- يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster.
- يدعم بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة.
- يدعم بصمة الوجه لفتح الهاتف.
- يدعم مستشعر التقارب الحقيقي.
- يدعم بطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 6000 مللي امبير.
- البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.
- تدعم الشحن العسكي.
- يتم الشحن عن طريق USB Type C.
- خامات الهاتف الخارجية من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.
- يدعم الاتصال عبر القمر الاصطناعي.
ألوان الهاتف «الأسود - الأزرق - الأبيض - التيتانيوم»
سعر هاتف Vivo X200 Pro
وجاء سعر هاتف Vivo X200 Pro الجديد للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 748 دولارا، وسعر الهاتف لنسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر 960 دولارا.
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