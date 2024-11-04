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بشريحتين ومقاوم للماء.. فيفو الصينية تكشف الستار عن هاتفها الجديد Vivo X200 Pro - أخبار كلمتك

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بشريحتين ومقاوم للماء.. فيفو الصينية تكشف الستار عن هاتفها الجديد Vivo X200 Pro - أخبار كلمتك

بشريحتين ومقاوم للماء.. فيفو الصينية تكشف الستار عن هاتفها الجديد Vivo X200 Pro - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - هاتف Vivo X200 Pro.. أسدلت شركة فيفو الستار عن سلسلة جديدة من «هاتف Vivo X200 Pro» داخل السوق الصيني، والتي تضم 3 هواتف في الفئة الرائدة.

هاتف Vivo X200 Pro

وجاءت مواصفات هاتف Vivo X200 Pro الجديد، كالتالي:

هاتف Vivo X200 Pro

- يتميز هاتف Vivo X200 Pro بوزن 223 جراما.

- جاءت أبعاد الهاتف بنحو 162.4x76x8.2 مم.

- الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بمعدل كثافة بيكسلات 452 بيكسل لكل بوصة ودعم Dolby Vision.

- سطوع يصل الى 4500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز.

- معالج ميدياتك Dimensity 9400 ثماني النواة.

- النواة الأقوى من نوع Cortex X925 بتردد 3.63 جيجا هيرتز.

- دقة تصنيع المعالج 3 نانو ميتر.

- المعالج الرسومي هو Immortalis G925.

- كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps.

- كاميرا خلفية ثُلاثية، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.57 بمستشعر سوني IMX921 بها مثبت بصري.

- الكاميرا الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.57 بمستشعر سوني IMX882 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب الحقيقي حتى 3X.

- الكاميرا الثالثة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة.

هاتف Vivo X200 Pro

- العدسات تأتي من Zeiss.

- تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps.

- دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات.

- العدسة المُخصصة للتقريب تأتي بدقة 200 ميجا بيكسل بفتةح عدسة F/2.67 بها مثبت بصري وتدعم التقريب الحقيقي حتى 3.7X وتدعم التصوير الماكرو.

- هاتف Vivo X200 Pro مقاوم للماء والغبار بشهادة IP69.

- يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G.

- لا يدعم تركيب كارت ميموري.

- واجهة هاتف فيفو OriginOS 5 مبنية على Android 15.

- لديه مساحة تخزين 256 جيجا، 512 جيجا مع 12 جيجا رام او 1 تيرا مع 16 جيجا رام.

- رامات الهاتف من نوع LPDDR5X.

- الذاكرة UFS 4.0.

- سماعات الهاتف الخارجية تأتي Stereo.

- لا يدعم منفذ 3.5 مللي.

- يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster.

- يدعم بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة.

- يدعم بصمة الوجه لفتح الهاتف.

- يدعم مستشعر التقارب الحقيقي.

- يدعم بطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 6000 مللي امبير.

- البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

- تدعم الشحن العسكي.

- يتم الشحن عن طريق USB Type C.

- خامات الهاتف الخارجية من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

- يدعم الاتصال عبر القمر الاصطناعي.

ألوان الهاتف «الأسود - الأزرق - الأبيض - التيتانيوم»

سعر هاتف Vivo X200 Pro

وجاء سعر هاتف Vivo X200 Pro الجديد للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 748 دولارا، وسعر الهاتف لنسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر 960 دولارا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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