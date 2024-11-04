لجميع الصفوف.. الرابط الإلكتروني لتحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:15 صباحاً - رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية.. يبحث العديد من الطلاب عن رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية لجميع صفوف التعليم.

رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب جميع صفوف المراحل التعليمية، الحصول على الواجبات والتقييمات الأسبوعية، من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني الرسمي.

رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية

ويمكن للطلاب الحصول على الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية لجميع المواد الدراسية، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية.

رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا..

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا..

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الرابع الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا..

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الخامس الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا..

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا..

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الإعدادي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الثانوي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الثانوي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

طريقة تنفيذ التقييمات الأسبوعية

وحددت وزارة التربية والتعليم، الطريقة الصحيحة لتنفيذ التقييمات الأسبوعية، بتقسيم المعلم طلاب الفصل إلى 3 مجموعات، ويوزع التقييمات الأسبوعية على المجموعات، على أن يتم تنويع التقييمات الأسبوعية بين الطلاب، لضمان قياس نواتج التعلم المستهدفة.