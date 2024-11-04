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التعليم تحسم الجدل حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس - أخبار كلمتك

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التعليم تحسم الجدل حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس - أخبار كلمتك

التعليم تحسم الجدل حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:52 صباحاً - التقييمات الأسبوعية.. تداولت العديد من الأنباء عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس لكافة صفوف المراحل التعليمية، خلال الساعات الماضية.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأنباء المتداولة عبر منصات وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس، ليس لها أي أساس من الصحة.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس

الامتحانات الشهرية لا تلغي التقييمات الأسبوعية

وشددت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات الشهرية لا تلغي التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية، مؤكدة على أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتداولها البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لا تغيير في القرارات

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن كافة القرارات الوزارية التي تم إصدارها قبل انطلاق الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2024-2025 حتى الآن، بما فيها الآليات والضوابط الخاصة بأعمال السنة، كما هي دون أي تغيير.

الهدف من التقييمات الأسبوعية

وأوضحت وزارة التعليم، أن الهدف من التقييمات الأسبوعية، هو معرفة مدى تحقيق نواتج التعلم عند الطلاب في الموضوعات الدراسية التي درسها الطالب خلال الأسبوع، للوقوف على نقاط القوة والضعف.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس

درجات التقييمات الأسبوعية

ولفتت الوزارة إلى أن التقييمات الأسبوعية يتم تخصيص 5 درجات لها من كل مادة، على أن يتم خصم الدرجات من الطلاب غير الملتزمين بأداء التقييمات الأسبوعية.

طريقة تنفيذ التقييمات الأسبوعية

ويتم تنفيذ التقييمات الأسبوعية، من خلال المعلم حيث يتم تقسيم الطلاب الموجودين في الفصل الواحد على ثلاث مجموعات، ويتم توزيع التقييمات الأسبوعية على الطلاب، مشددة على ضرورة تنوع التقييمات الأسبوعية لضمان قياس نواتج التعلم المستهدفة.

تحميل التقييمات الأسبوعية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية لكافة صفوف مراحل التعليم «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي» عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الضغط هــنـــــــــــــــا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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