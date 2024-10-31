العلامات الصينية تستحوذ على 67% من المبيعات العالمية لسيارات الطاقة الجديدة خلال 8 شهور - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:50 مساءً - تمكنت الصين من الاستحواذ على نصيب الأسد من مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة على مستوى العالم، والتي تتضمن سيارات كهربائية بالكامل وهجينة وهجينة خفيفة، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2024، حيث بلغت حصتها السوقية نحو 67% من إجمالي 9.39 مليون سيارة.اضافة اعلان



مبيعات السيارات الكهربائية



ووفقا لأحدث تقرير لإحصائيات مبيعات السيارات الصينية خلال الفترة منذ بداية العام 2024 وحتى شهر أغسطس الماضي فقد ارتفعت المبيعات مقارنة بالأعوام الماضية، حيث استحوذت علامات السيارات الصينية على 60% من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل خلال عام 2017 - 2018 ، ثم انخفضت قليلًا في 2019 - 2020 حيث بلغت حصتها نحو 48%، ثم انتعشت مرة أخرى في عام 2022 ووصلت إلى ذروتها مستحوذة على 65% من إجمالي المبيعات العالمية، وبعدها سجلت نحو 62% العام الماضي 2023، وصولًا إلى الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2024 والتي حافظت خلالها على نفس النسبة الأخيرة (62%) حتى الآن.

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وتعتبر "بي واي دي BYD" الصانعة الأعلى مبيعًا بين العلامات الصينية للسيارات الكهربائية، ويليها "جيلي Geely" في المرتبة الثانية، و"سايك SAIC" في المرتبة الثالثة، بينما تأتي "GAC" في المرتبة الرابعة ثم "نيو Nio " و"شانجان Changan" و"شيري Chery" على التوالي.

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ويشار إلى أن "بي واي دي" ارتفعت حصتها العالمية تدريجيا منذ عام 2017 وحتى عام 2021 لتصل إلى 7% ثم ارتفعت إلى 12% في عام 2022، ثم 17% في عام 2023، حتى بلغت نحو 18.5% خلال الفترة منذ يناير وحتى أغسطس، فيما ارتفعت حصة "جيلي من 3.6 % في 2019 حتى 8.9% في 2024.

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مبيعات السيارات الهجينة الخفيفة

وبالنسبة للمبيعات العالمية للسيارات التي تعمل بمنظومة هجينة خفيفة، فقد تراوحت حصة العلامات الصينة من 30% إلى 50% في عامي 2017 و2018، وانخفضت إلى 25% في عام 2020، بينما ارتفعت في عام 2021 حيث بلغت حصة الصين من السيارات الهجينة القابلة للشحن نحو 32%، لتصل إلى 56% في عام 2022، و69% في عام 2023. حتى وصلت إلى ذروتها في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 حيث ارتفعت إلى 77% ووصلت في الربع الثاني إلى 78%.

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مبيعات السيارات الهجينة



كانت حصة الصين من السيارات الهجينة في ارتفاع تدريجي من عام 2019 إلى عام 2022، ثم انخفضت في عام 2023، حتى عادت للانتعاش مرة أخرى في الربع الثالث من هذا العام 2024.

ويشار إلى أن المبيعات العالمية للسيارات بشكل عام تخطت الـ 58 مليون سيارة من بينهما 9.39 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة وهو ما يمثل 16.1% من إجمالي المبيعات. وبشكل تفصيلي، شكلت السيارات الكهربائية بالكامل نسبة نحو 10.4%، بينما شكلت السيارات الهجينة (الخفيفة) القابلة للشحن نحو 5.7%، فيما شكلت السيارات الهجينة نحو 5.6% من إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة.

ويظهر ذلك معدل الانتشار الواسع للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة على مستوى العالم، حيث يتخذ اتجاهًا تصاعديًا سريعًا بشكل عام، وقد وصل إلى 13% في عام 2022، و16% في عام 2023، ثم انخفض في أوائل عام 2024، ليبلغ نحو 15% فقط في الربع الأول، و18.5% في الربع الثاني، و16.9% في النصف الأول من العام.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بلغ معدل انتشار السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين نحو 36.4%، بينما في ألمانيا بلغ نحو 16%، وفي النرويج 60.6%، والولايات المتحدة 9% فقط، واليابان 3% فقط.

