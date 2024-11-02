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تحويل نسخة "كيا برايد" موديل 96 إلى سيارة كهربائية بقوة إضافية 77% وبنفس ناقل الحركة اليدوي! - أخبار كلمتك

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تحويل نسخة "كيا برايد" موديل 96 إلى سيارة كهربائية بقوة إضافية 77% وبنفس ناقل الحركة اليدوي! - أخبار كلمتك

تحويل نسخة "كيا برايد" موديل 96 إلى سيارة كهربائية بقوة إضافية 77% وبنفس ناقل الحركة اليدوي! - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - السبت 2 نوفمبر 2024 05:24 مساءً - يتزامن عام 2024 الجاري مع ذكرى مرور 80 عامًا على تأسيس "كيا Kia" في 1944، واحتفالاً بهذه المناسبة قررت العلامة الكورية إعادة إحياء إحدى نسخ سيارتها الهاتشباك "برايد Pride" في المملكة المتحدة يعود تاريخ إنتاجها لعام 1996، ولكن بعد تحويلها إلى سيارة كهربائية ورفع قوتها بنسبة 77%!  
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كانت "كيا برايد" قد دخلت السوق البريطاني أول مرة في عام 1991، وبالمناسبة انطلقت نفس السيارة في السوق الأمريكي تحت اسم "فورد فستيفا"، وكلا السيارتين كانتا متاحتين إما بمحرك 1.1 لترًا أو 1.3 لترًا، وقد كانت قوة المحرك الأكبر لا تتعدى 60 حصانًا، ولكن بفضل التعديل الذي تم إجراؤه بالتعاون بين "كيا" وشركة "إلكتروچـينيك Electrogenic" المختصة في المركبات الكهربائية، تم استبدال محرك "برايد" القديم بآخر كهربي يتمتع بضعف القوة تقريبًا. 
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يتمتع المحرك الجديد بقوة تصل إلى 107 أحصنة مع 235 نيوتن متر من عزم الدوران بدلاً من 135 نيوتن متر سابقًا. ورغم هذه القفزة في قوة السيارة إلا أنه تم الاحتفاظ بناقل الحركة اليدوي الخاص بها من 5 سرعات. ومع هذه القوة المحسنّة، تعتبر هذه الأرقام هزيلة عند مقارنتها بسيارة كيا الكهربائية من العصر الحالي EV6 والتي تصل قوتها لحوالي 225 حصان.. ولكن عند مقارنة الوزن فتقدر EV6 بنحو 2,065 كجم، بينما "برايد المكهربة" حوالي 870 كجم فقط.   
 
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وعلى غرار "كيا EV6" تأتي "برايد الكهربية" بعدة أوضاع للقيادة تبدأ من Eco الذي يحجم القوة عند 60 حصان و118 نيوتن متر، ويكون التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية كما في النسخة البنزينية الأصلية. ويعتبر الوضع Sport هو القوة القصوى لدى السيارة ويكون فيه زمن التسارع 8 ثواني فقط.   
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ورغم تفوق أداء النسخة الكهربائية، إلا أن الكفة تنقلب عند الحديث عن زمن إعادة الشحن -بدلاً من ملء الوقود- فقد تم تزويد "برايد" المعدّلة ببطاريتين سعة كل واحدة منهما 10 كيلووات/ساعة، تستقر إحداهما أسفل غطاء المحرك بينما الأخرى تحت أرضية الشنطة، وتستطيع السيارة الانطلاق لمسافة 193 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن، والتي تستغرق حوالي 6 ساعات. 
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فيما يتعلق بشكل السيارة، نظرًا لأن شكلها الأصلي القديم هو سر جاذبيتها، فلم يتم تغييره بشكل جذري، وحتى فتحة الشحن تم إخفاؤها أسفل غطاء فتحة البنزين القديمة، وبذلك تقتصر التغييرات على استبدال الطلاء الخارجي الأزرق باللون الأبيض المستخدم في طرازات "كيا" الكهربائية الحالية، كما تم تحديث المصابيح الأمامية والخلفية، وفي الداخل تتمتع المقصورة بفرش قماش ذي مظهر عتيق، وقد تم الاحتفاظ بنفس لوحة العدادات ولكن بعد تحويل مؤشر الوقود إلى مؤشر مستوى الشحن. 
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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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