"ستيلانتس" توقف إنتاج "فيات باندا" مؤقتا بسبب انخفاض المبيعات في أوروبا - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - السبت 2 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - في منتصف شهر يونيو الماضي، قدمت "فيات Fiat" الجيل الرابع من سيارتها الهاتشباك "باندا Panda" وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت الصانعة الإيطالية أنها تعمل على زيادة إنتاجها بنحو 20% لتلبية طلب العملاء على السيارة التي كانت واحدة من طرازات الشركة الرائدة بإيطاليا والسوق الأوروبية في فئتها، ولكن قد تغير المشهد الآن بعد أن أعلنت "ستيلانتس Stellantis" -الشركة الأم لـ"فيات"- أنها ستوقف إنتاج السيارة مؤقتا بسبب ضعف المبيعات.اضافة اعلان



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جاء ذلك بعد ثمانية أشهر فقط من تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة فيات، أوليفييه فرانسوا، أن استمرار عملية الإنتاج للسيارة في مصنع بوميليانو داركو حتى عام 2027، حيث قالت "ستيلانتس" أنه بسبب "ظروف السوق الصعبة" سيتم إيقاف الإنتاج لـ"باندا" مؤقتا خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك بمصانع "بوميليانو داركو Pomigliano d’Arco" و"ترمولي Termoli" و"براتولا سيرا Pratola Serra".

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ومن المقرر أن تتوقف عمليات الإنتاج في تلك المصانع بداية من الحادي عشر من شهر نوفمبر المقبل وستمتد لعدة أيام طوال الشهر إلى حين إشعار آخر.

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وتأتي تلك الخطوة بعد فترة وجيزة من إيقاف "ستيلانتس" إنتاج السيارة "فيات 500e" بالإضافة إلى "مازيراتي جران توريزموMaserati GranTurismo" بسبب ضعف المبيعات وطلب العملاء على تلك السيارات.

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وبالرغم من أن "باندا" كانت تلقى العديد من الطلبات منذ طرح جيلها الجديد في يونيو الماضي حيث أشارت "فيات" إلى أن سيارتها الهاتشباك كانت الأكثر مبيعا في إيطاليا محققة مبيعا تصل لأكثر من 63,500 سيارة بزيادة نحو 21٪ مقارنة بالعام الماضي، إلا أن "ستيلانتس" ترى أن إيقاف الإنتاج "ضروريا" لأن الوقت الحالي يعاني السوق الأوروبية من "خيارات صعبة وحلولا ليست هينة".



ويشار إلى أنه خلال شهر يوليو الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتس، كارلولس تاڤاريس، بأن العلامات التجارية التي لا تحقق أرباحًا سيتم إيقافها، موضحًا عدم قدرة المجموعة على تحمل تكاليف ما لا يعود بالربح.