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بعد 57 عاما على تأسيسها.. "هيونداي" تحتفل بإنتاج سيارتها رقم 100 مليون - أخبار كلمتك

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بعد 57 عاما على تأسيسها.. "هيونداي" تحتفل بإنتاج سيارتها رقم 100 مليون - أخبار كلمتك

بعد 57 عاما على تأسيسها.. "هيونداي" تحتفل بإنتاج سيارتها رقم 100 مليون - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:00 مساءً - تحتفل الصانعة الكورية "هيونداي Hyundai" اليوم، بإنتاج 100 مليون سيارة على مستوى العالم بعد مرور 57 عامًا على تأسيسها.
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وكجزء من الاحتفالات، تم تسليم السيارة رقم 100 مليون إلى مالكها وهي "أيونيك Ioniq 5" الكهربائية بالكامل، وذلك خلال حفل أقيم في مصنع أولسان الخاص بالشركة في كوريا الجنوبية.
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يعتبر هذا الإنجاز قيد الصنع منذ تأسيس العلامة التجارية عام 1967 ويأتي بعد مرور أكثر من عقد على إنتاج السيارة رقم 50 مليون في عام 2013، حيث قطعت "هيونداي" شوطًا كبيرًا خلال العقود الماضية لتتحول من مجرد شركة ناشئة إلى علامة جديرة بالمنافسة مع شركات أمثال "فورد Ford" و"جنرال موتورز General Motors" و"تويوتا Toyota".
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يعتبر مصنع هوينداي "أولسان" هو أول مصنع لها في كوريا الجنوبية والذي تم تشغيله بعد تأسيس الشركة بعام واحد حيث تعتبره "مهد تطوير صناعة السيارات الكورية" حيث أنتجت خلاله أول سيارة كورية يتم إنتاجها بكميات كبيرة، وهي "بوني Pony" في عام 1975، ويشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تصل إلى 1.6 مليون سيارة سنويًا.
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ومنذ الستينات وتتوسع العلامة الكورية حول العالم، فقد افتتحت على مدار العقود السابقة عدة مصانع في بلدان مختلفة مثل جمهورية التشيك والهند وتركيا والولايات المتحدة، فبداية من عام 1985 أطلقت هيونداي الجيل الأول من "سوناتا Sonata" بالإضافة إلى تأسيس "هيونداي موتور أمريكا"، ووصلت "إكسل Excel" إلى الولايات المتحدة في العام التالي وسرعان ما أصبحت من أكثر السيارات مبيعًا، وبحلول عام 1992، أنتجت "هيونداي" نحو 5 ملايين مركبة وقدمت أول سيارة اختبارية لها تعرف باسم HCD-I.
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واستغرقت الشركة نحو 46 عامًا للوصول إلى إنتاج 50 مليون سيارة في عام 2013، ومن المدهش أنها ضاعفت هذا الرقم خلال 11 عاما فقط.

وقال جايهون تشانج، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، في بيان: "إن الوصول إلى إنتاج 100 مليون سيارة هو إنجاز مهم تحقق بفضل عملائنا في جميع أنحاء العالم الذين اختاروا ودعموا هيونداي موتور منذ البداية".

وأضاف "لقد مكنتنا مواجهة التحديات الجريئة والسعي المستمر للابتكار من تحقيق هذا النمو السريع، وسيمكننا أيضًا من اتخاذ خطوة جديدة نحو إنتاج 100 مليون سيارة أخرى".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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