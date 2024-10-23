ستيلانتس تشارك في معرض باريس للسيارات 2024 وتعرض 26 طراز وميزات تقنية جديدة - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:05 مساءً - أعلنت شركة ستيلانتس أنها ستشارك في معرض باريس للسيارات 2024 في دورته الـ90 والذي سيُقام خلال الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر 2024، حيث ستعرض الشركة ثلاثة من علاماتها التجارية وهي سيتروين، وبيجو، وألفا روميو، بالإضافة إلى ظهور العلامة الصينية الجديدة "ليب موتور" لأول مرة في هذا الحدث.اضافة اعلان



سيتمكن زوار المعرض من استكشاف مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية المتطورة التي تقدمها هذه العلامات الأربع حيث يشمل العرض 26 طرازاً، منها خمس سيارات جديدة وذلك في بوابة فرساي (القاعة 4).

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بيجو



ستعرض "بيجو" مجموعة سياراتها الكهربائية بالكامل، حيث سيتم الكشف عن الطراز الجديد بيجو "E-408" كعرض عالمي لأول مرة، لتكتمل بذلك تشكيلة العلامة التجارية المكونة من 12 مركبة كهربائية بالكامل، بما في ذلك 9 سيارات ركاب و3 سيارات تجارية تعد من بين الأكثر كفاءة. كما سيتم عرض النسخ ذات المدى الطويل من "E-3008"، و"E-5008"، اللتين توفران مدى يصل إلى 700 و668 كيلومترًا على التوالي.

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وسيتم عرض تقنيتين جديدتين داخل جناح بيجو وهما مفهوم "INCEPTION"، وعجلة القيادة الثورية "HYPERSQUARE"، مصحوبة بمحاكٍ فريد من نوعه، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر بيجو مجموعة واسعة من الأنشطة لزوار جناحها، مع تجربة تفاعلية شاملة.

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كما ستتواجد بيجو في "La Seine Musicale" ببولوني – بيلانكور، حيث سيتم تنظيم مركز اختبار لقيادة المجموعة الكاملة.

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سيتروين

ستقدم سيتروين مجموعة متجددة بالكامل مع ثلاث سيارات عالمية في القطاعات الرئيسية في أوروبا. والتي تعرض التزامها بتوفير التنقل الكهربائي بأسعار معقولة للعملاء، حيث سيتم عرض طرازي "C3"، و"C3 Aircross" لأول مرة مع إمكانية الوصول إليها للجمهور.



وكجزء من الاحتفال بنجاح مركبة التنقل الصغيرة "Ami" في فرنسا وأوروبا، سيتضمن جناح سيتروين برج "Ami" بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف ستوديو سيتروين بالتعاون مع يوتيوب زوار الجناح لإجراء مقابلات وبودكاست مع الخبراء والقادة الفكريين والصحفيين.

ألفا روميو



ستعود ألفا روميو إلى معرض باريس للسيارات لتعرض تشكيلة سياراتها الكاملة، بما في ذلك الإطلاق الوطني للطراز الجديد "Junior VELOCE 280CV"، وهو النسخة الأكثر رياضية في المجموعة، والإطلاق العالمي لطرازها الهجين "IBRIDA"، كما سيتم عرض طراز "Tonale" موديل 2025 مع ميزات جديدة لأول مرة، بالإضافة إلى الأيقونة "Stradale Fuoriserie 33" التي تم إنتاجها في 33 وحدة فقط. وسيتم كذلك عرض الإصدار المحدود "Giulia Quadrifoglio SuperSport" الذي يحتفي بتاريخ ألفا روميو الرياضي، مع إعادة تصميم جريئة لشعار "Quadrifoglio" الذي يظهر باللون الأسود لأول مرة في تاريخ الشركة الذي يتجاوز 100 عام.



ليب موتور

ليب موتور إنترناشيونال، هي المشروع المشترك بقيادة ستيلانتس، التي تطلق عملياتها في أوروبا بطرازي T03 وC10، عبر 350 نقطة بيع عالميًا بحلول نهاية العام، إذ تركز الشركة على إعادة تشكيل قطاع السيارات الكهربائية باستخدام التكنولوجيا المتطورة والابتكار.

تستعرض "ليب موتور" حلول التنقل الكهربائي بتقنيات متقدمة وأسعار معقولة، حيث سيشهد معرض باريس للسيارات 2024 الكشف عن شراكة استراتيجية فريدة بين "ليب موتور"، و"ستيلانتس". سيقوم زهو جيانج مينج زو جيانجمينج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليب موتور"، بالتعاون مع الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس "كارلوس تافاريس"، بإطلاق السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات "SUV" من الفئة C الجديدة بالكامل "B10"، التي تعد إضافة مميزة لخط إنتاج الشركة في السوق الأوروبية.



يعتبر هذا الطراز العالمي الأول المبني على منصة "B" الجديدة الخاصة بـشركة ليب موتور، خطوة مهمة في نمو الشركة الاستراتيجي بالمنطقة من خلال تقديم تقنياتها المتطورة لجمهور أوسع، كما ستعرض ليب موتور طراز "C10"، وهي سيارة SUV كهربائية من الفئة D موجهة للعائلات، و"Leapmotor T03" وهي سيارة كهربائية حضرية صغيرة من الفئة A تتميز بمساحة داخلية واسعة على غرار سيارات الفئة B، وتعتمد "C10" على بنية "Leap3.0" التقنية المتطورة التي تشمل هيكلًا إلكترونيًا متكاملًا، وتقنية الخلايا إلى الشاسيه(CTC)، بالإضافة إلى قمرة قيادة ذكية متطورة.

يقدم تنوع محفظة ستيلانتس من 14 علامة تجارية للسيارات، بما في ذلك العلامة الصينية الجديدة، خيارات تناسب كل نوع من السائقين. بدءًا من المستخدمين في المدن الذين يفضلون التنقل البسيط باستخدام سيارات مثل "Citroën Ami"، وصولًا للباحثين عن الفخامة مع "Maserati"، أو عشاق المغامرات مع "Jeep®" و"Ram" إذ تنفذ الشركة استراتيجية متعددة الطاقة تشمل كل من منتجاتها، منصاتها، وسلسلة التوريد، ما يتيح مجموعة واسعة من سيناريوهات التبني الكهربائي، بما في ذلك السيارات الكهربائية بالكامل، والهجينة القابلة للشحن، والهجينة، ومحركات الاحتراق الداخلي وخلايا الوقود الهيدروجينية.

استراتيجية "المضي قدمًا 2030"



من خلال تنفيذ استراتيجية "المضي قدمًا 2030"، تسعى ستيلانتس إلى ريادة قطاع التنقل عبر تقديم حلول مبتكرة، نظيفة، آمنة وبأسعار معقولة. تستثمر الشركة أكثر من 50 مليار يورو خلال العقد الحالي في التحول الكهربائي، لتحقيق هدف بيع 100% من سيارات الركاب الكهربائية بالكامل في أوروبا و50% من سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الأهداف، تقوم الشركة بتأمين حوالي 400 جيجاوات ساعة من سعة البطاريات، بما في ذلك الدعم من مصانع البطاريات في أمريكا الشمالية وأوروبا. تسير ستيلانتس على الطريق لتصبح شركة صفرية الكربون بحلول عام 2038، مع تعويض بسيط لنسبة ضئيلة من الانبعاثات المتبقية.