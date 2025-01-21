استنكار واسع عقب هذه الجريمة - أخبار كلمتك

استنكار واسع عقب هذه الجريمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عقد قرانها.. أول تعليق لـ الفنانة أروى جودة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عقد قرانها.. أول تعليق لـ الفنانة أروى جودة - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وسموحة في الدوري - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وسموحة في الدوري - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الرياض يقتنص فوزا مثيرا على حساب التعاون بهدف - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الرياض يقتنص فوزا مثيرا على حساب التعاون بهدف - أخبار كلمتك

خبير: رفع سعر الفائدة خيار البنوك الأسهل في مواجهة التضخم - أخبار كلمتك

خبير: رفع سعر الفائدة خيار البنوك الأسهل في مواجهة التضخم - أخبار كلمتك

محلل سياسي أمريكي: ترامب لن يتمكن من تنفيذ مخططاته وبنما تشعل نزاعا عسكريا - أخبار كلمتك

محلل سياسي أمريكي: ترامب لن يتمكن من تنفيذ مخططاته وبنما تشعل نزاعا عسكريا - أخبار كلمتك

إطلاق سراح مدير سجن بعدن - أخبار كلمتك

إطلاق سراح مدير سجن بعدن - أخبار كلمتك

السعودية تطبق هذه المخالفات على اليمنيين لاول مرة - أخبار كلمتك

السعودية تطبق هذه المخالفات على اليمنيين لاول مرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:42 - مفاجأة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:42 - مفاجأة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الصور الأولى من عقد قران الفنانة أروى جودة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الصور الأولى من عقد قران الفنانة أروى جودة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

الفنانة أروى جودة تعلن عقد قرانها على خطيبها رجل الأعمال الإيطالي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الفنانة أروى جودة تعلن عقد قرانها على خطيبها رجل الأعمال الإيطالي - أخبار كلمتك

الفنانة أروى جودة تعلن عقد قرانها على خطيبها رجل الأعمال الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:16 مساءً - أعلنت الفنانة أروى جودة، عقد قرانها على رجل أعمال إيطالي الجنسية، حيث نشرت عددا من الصور لهما، أثناء عقد القران بمكتب زواج الأجانب بالقاهرة.

 

وظهرت أروى وهي ترتدي ملابس بيضاء، ووضعت على رأسها طرحة الزفاف، كما علقت على الصور قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره اللّٰه لي".

 

زوج أروى جودة

 

زوج أروى جودة هو جون باتيست، رجل أعمال فرنسي إيطالي، ناشط في مجال الأزياء ويساعدها في اختيار الفساتين، سبق له الزواج ولديه ابن، والذي ظهر لأول مرة برفقته في مهرجان الجونة السينمائي.

وأكدت أروى أن جون باتيست أشهر إسلامه، بعد أن زار مشيخة الأزهر بالقاهرة، وغير اسمه لـ"آدم"

 

ابن زوج أروى جودة، جون باتسيت، أظهر دعمه العاطفي للعلاقة، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "إنها امرأة جميلة من الداخل والخارج".

 

يفضل “آدم” زوج أروى جودة الابتعاد عن الأضواء، ولا يدير أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يدير أعماله بين فرنسا وإيطاليا، ما يجعله مشغولًا في أسواق الأزياء الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

كاري أندروود تنقذ الموقف في حفل تنصيب ترامب (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق