الفنانة أروى جودة تعلن عقد قرانها على خطيبها رجل الأعمال الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:16 مساءً - أعلنت الفنانة أروى جودة، عقد قرانها على رجل أعمال إيطالي الجنسية، حيث نشرت عددا من الصور لهما، أثناء عقد القران بمكتب زواج الأجانب بالقاهرة.

وظهرت أروى وهي ترتدي ملابس بيضاء، ووضعت على رأسها طرحة الزفاف، كما علقت على الصور قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره اللّٰه لي".

زوج أروى جودة

زوج أروى جودة هو جون باتيست، رجل أعمال فرنسي إيطالي، ناشط في مجال الأزياء ويساعدها في اختيار الفساتين، سبق له الزواج ولديه ابن، والذي ظهر لأول مرة برفقته في مهرجان الجونة السينمائي.

وأكدت أروى أن جون باتيست أشهر إسلامه، بعد أن زار مشيخة الأزهر بالقاهرة، وغير اسمه لـ"آدم"

ابن زوج أروى جودة، جون باتسيت، أظهر دعمه العاطفي للعلاقة، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "إنها امرأة جميلة من الداخل والخارج".

يفضل “آدم” زوج أروى جودة الابتعاد عن الأضواء، ولا يدير أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يدير أعماله بين فرنسا وإيطاليا، ما يجعله مشغولًا في أسواق الأزياء الأوروبية.

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