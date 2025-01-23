محافظ القاهرة يناقش بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير القاهرة الخديوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:55 مساءً - الخميس 23/يناير/2025 - 06:54 م 1/23/2025 6:54:30 PM

ترأس د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء المرحلة الثالثة لتطوير القاهرة الخديوية، وتحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط المدينة.



شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، ود.عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ود. سحر عطية أستاذ العمارة وعضو مجلس النواب، واللواء باسم عمارة مدير مديرية الإسكان والمرافق وعدد من المختصين.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني للمنطقة.

وتناول الإجتماع الخطوات التنفيذية لاستكمال أعمال المخطط العام لتطوير وسط القاهرة الخديوية لتحقيق أقصي استفادة من الأصول والفرص الاستثمارية الكاملة في قلب المدينة، وتطوير الممرات البينية والتي تمثل جزء هام من تركيب وشكل القاهرة الخديوية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وباعتبارها نواة هامة وخطوة أساسية لتطوير المنطقة، والأنشطة الترفيهية والسياحية بها، وكذلك لتعزيز تراثها وهويتها المميزة، واستغلالها ثقافيًا، كما تم مناقشة دراسة مشاركة القطاع الخاص فى أعمال التطوير تحت إشراف جهاز التنسيق الحضارى.

تضم المرحلة الثالثة تطوير العقارات من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب.



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