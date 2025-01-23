الخارجية الروسية عن تصريحات زيلينسكي فى دافوس: هوس المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:50 مساءً - اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس"هوس مخدرات".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تنتقد تصريحات زيلينسكي

وقالت ماريا زاخاروفا: "لفت انتباهي الجنون المطلق الذي حدث في دافوس، خاصة تصريحات فلاديمير زيلينسكي التي ادعى فيها أن ما جرى في ربيع 2022 لم يكن مفاوضات، بل مناقشات لأمور أخرى وبطريقة مختلفة".

وتساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "لماذا لم يقل زيلينسكي ذلك من قبل؟ ما الذي منعه طوال ثلاث سنوات من الإعلان أنها لم تكن مفاوضات؟ ولماذا سعى إليها في ذلك الوقت إذا كان الأمر كذلك؟".

وأضافت زاخاروفا: "لقد أرسل مندوبين إلى هناك، وعندما عادوا إلى أوكرانيا، تلقو رصاصة. تصريحاته الحالية تمت صياغتها بإملاء من رواة القصص البريطانيين، بهدف إطلاق إشاعة جديدة في الفضاء الإعلامي الدولي وإبعاد المجتمع العالمي عن المسار الصحيح".

الرئيس الأوكراني يتهم دول الغرب بالنفاق

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اتهم دول الغرب بالنفاق، والإجحاف في تعاملها مع أوكرانيا في مسألة عضويتها بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال زيلينسكي للصحفيين في دافوس: "بصراحة، أعتقد أن بعض الدول اتبعت في البداية سياسة غير شفافة، ولم تدعمنا في الانضمام إلى "الناتو"، وكانت مجرد كلمات كاذبة بأن أوكرانيا ستنضم إلى "الناتو"، لأن عقودا مرت وأوكرانيا ليست في "الناتو". ولذلك، كان هذا غير عادل تجاه أوكرانيا والأوكرانيين".

وانتقد زيلينسكي أمريكا وألمانيا اللتين برأيه خسرتا الحوار مع موسكو حول عضوية كييف في "الناتو".

وأوضح: "إنهم دائما يستشهدون بوجود اتفاقيات مع الروس في الماضي، ولكن لدي سؤال كأوكراني: لماذا فجأة تفاوضتم عنا من دوننا؟ نحن بلد مستقل.. أعتقد أن هذا سلوك غير عادل.

كما علقت ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي على خطابات زيلينسكي وتفاعله مع وسائل الإعلام والمندوبين خلال الحدث، مشيرة إلى تصريحات زيلينسكي التي نفى فيها أن تكون المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في ربيع عام 2022 مفاوضات فعلية.

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