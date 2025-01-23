ترامب: السعودية تعتزم استثمار 600 مليار دولار في أمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:50 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أمريكا.

ترامب يطالب بخفض أسعار الفائدة

وأضاف ترامب في حديثه:" سأطلب خفض أسعار الفائدة فورا، وأنجزت في 4 أيام أكثر مما أنجزته إدارة بايدن في 4 سنوات".

وتابع:" قبل بدء ولايتي تفاوض فريقي على وقف النار في الشرق الأوسط، وإذا انخفض سعر النفط فإن حرب أوكرانيا ستنتهي فورا".

وفي وقت سابق من اليوم كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المملكة العربية السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى في فترته الرئاسية الثانية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

أول رحلة خارجية عادة ما تكون إلى المملكة المتحدة

وكان أحد المراسلين سأل ترامب عن وجهته الأولى إلى الخارج خلال الـ 90 يوما الأولى من فترة حكمه.

ورد الرئيس الأمريكي، ترامب على السؤال: "إن أول رحلة خارجية عادة ما تكون إلى المملكة المتحدة"، لكنه أشار إلى رحلته للمملكة العربية السعودية في فترة رئاسته الأولى، معقبًا بأن ذلك كان "لأنهم وافقوا على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا"، على حد تعبيره.

رغبة السعودية في توسيع استثماراتها وتعزيز علاقاتها التجارية مع أمريكا

وقال: إذا أرادت المملكة العربية السعودية شراء ما قيمته 450 أو 500 أخرى، وسنرفعها بسبب التضخم، فأعتقد أنني سأذهب هناك على الأرجح".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أكد على رغبة المملكة العربية السعودية في توسيع استثماراتها وتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، بمبلغ قدره 600 مليار دولار كحد أدنى، مع إمكانية زيادة هذا الرقم في حال توفرت فرص إضافية.

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