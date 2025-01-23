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وزير الخارجية السعودي يكشف أهداف زيارة الساعات القليلة إلى لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية السعودي يكشف أهداف زيارة الساعات القليلة إلى لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية السعودي يكشف أهداف زيارة الساعات القليلة إلى لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:15 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، بحثت مع الرئيس جوزيف عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكدت له استمرار وقوف السعودية إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، كما أعربت له عن إيماننا بأهمية الإصلاحات التي تحدث عنها في سبيل تجاوز لبنان لأزماته.

وزير الخارجية السعودي يتحدث من لبنان

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء اللقاء مع الرئيس اللبناني: "ثقتنا كبيرة في قدرة الرئيس عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن، واستقرار، ووحدة لبنان".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: "تطرقت خلال حديثي مع الرئيس جوزيف عون إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".

الأمير فيصل بن فرحان يتلقى الرئيس اللبناني

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أنه "بالرغم من التحديات المشتركة في المنطقة، فإن المملكة تنظر بتفاؤل لمستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب الرئيس جوزيف عون بعد تنصيبه، فتطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان".

ووصل الأمير فيصل بن فرحان، إلى لبنان اليوم، فى زيارة تستغرق ساعات بهدف عقد لقاءات مع المسئولين هناك، وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى وزراء الخارجية منذ 15 عاما.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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