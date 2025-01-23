الرئيس الأمريكي يطلب 500 مليار دولار والمملكة ترد بـ600.. العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأمريكا في عهد ترامب.. استثمارات تتخطى تريليون دولار.. وهذه أبرز المجالات المستهدفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:00 مساءً - بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول شرط ذهابه إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة له خارج الولايات المتحدة بعد تعيينه رئيسا لها، والذي يتمثل في حالة موافقة المملكة على شراء منتجات أمريكية بقيمة تتراوح من 450 إلى 500 مليار دولار، كما فعلت في الولاية الأولى له خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

استثمارات سعودية ضخمة في أمريكا

ولم تمر أيام إلا وتم الإعلان أمس الثلاثاء، عن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهنئته على فوزه في الولاية الثانية لرئاسة الولايات المتحدة، والتأكيد على رغبة المملكة في توجيه استثماراتها وزيادة علاقاتها مع أمريكا خلال السنوات الأربع المقبلة، بقيمة تصل إلى 600 مليار دولار، ومن الممكن أن ترتفع في حالة وجود فرص استثمارية مناسبة.

حجم الاستثمارات السعودية في أمريكا

عند الحديث عن حجم الاستثمارات الضخمة التي جاءت في سياق الاتصال الهاتفي بين الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هناك العديد من التساؤلات التي تتحدث حول ما هو حجم الاستثمارات السعودية في أمريكا، وما هي القطاعات التي يتم ضخها فيها، وما مدى استفادة المملكة منها؟

وقبل الحديث عن حجم الاستثمارات، فإن التصريحات حول ضخ السعودية 600 مليار دولار استثمارات في أمريكا على مدار الأربع سنوات المقبلة لم تكن وليدة اللحظة، ولكن خلال فترة تولي ترامب رئاسة أمريكا 2016-2020، ضخت السعودية استثمارات وصلت إلى حوالي 450 مليار دولار، مما يجعل هذا الرقم جديدا على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ويأتي هذا في ضوء اعتزام السعودية عبر الاستثمارات التي تخطط لتوسيعها داخل الولايات المتحدة، استكمال الشراكات الاقتصادية والتجارية التي بدأتها منذ فترة الرئيس ترمب الأولى، والتي شملت فرصا في قطاعات واعدة لها انعكاسات مباشرة في نقل وتوطين التقنية وتوفير فرص العمل والاستفادة من القفزة التنموية التي تشهدها السعودية بوصفها الاقتصاد الأسرع نموا بين دول العشرين.

الاستثمارات تتخطى حاجز التريليون دولار

ووفقا لآخر التقارير التي نشرتها شبكة CNN، حول الاستثمارات السعودية في أمريكا، فإنها تشير إلى تخطي الاستثمارات حاجز التريليون دولار، ويتم توزيعها في العديد من القطاعات المختلفة، سواء المرتبطة بالنفط أو الشق التقني، بالإضافة إلى المجالات الأخرى.

مجالات استثمارات السعودية في أمريكا

تتنوع مجالات الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين أذون خزانة تتخطى قيمتها حاجز 144 مليار دولار، بالإضافة إلى حجم سيولة يقترب من 350 مليار دولار، بالإضافة إلى أذون خزانة عاجلة وصلت إلى 100 مليار دولار، وسندات دين آجلة بنحو 300 مليار دولار.

كما تأتي من بين مجالات الاستثمار السعودي في أمريكا، مصافي النفط، ومنصات إنتاج النفط الصخري، مما يجعل السعودية تعتبر الشريك الأكبر تجاريا مع أمريكا في الشرق الأوسط ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 62 مليار دولار، وفقا لصحيفة القبس.

تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية

وسجلت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية بنهاية الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعا بنحو 47.1 مليار ريال وبنسبة 111% لتبلغ 89.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وهي الأعلى منذ عامين.

وبحسب تقرير هيئة السوق المالية عن قيم التداول بواسطة مؤسسات السوق المالية في الأسواق العالمية، فقد سجلت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية ارتفاعا بنسبة 53% وبقيمة 31.1 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني 2024، حيث بلغت آنذاك 58.6 مليار ريال.

يشار إلى أن السعودية والولايات المُتحدة الأمريكية يرتبطان بعلاقات تحالف استراتيجية منذ 8 عقود تقوم على أساس الاحترام المُتبادل والمصالح المُشتركة والندية في التعامل كحليفين وصديقين.

وتنتظر الرياض وواشنطن خلال السنوات الأربعة المقبلة العديد من الاستحقاقات في مجالات التعاون المشتركة الهامة المتفق عليها مسبقا، وفي مقدمتها (الصناعات العسكرية، استكشاف الفضاء، تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، تطوير الطاقة النووية) وغيرها، وهو ما يتوقع أن يتم في ضوء استثمارات ثنائية مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين بمليارات الدولارات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

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