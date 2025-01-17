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مشاهير العرب - «عمرو وهبة» رفقة أحمد السقا: وعدني بجائزة في المهرجان | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «عمرو وهبة» رفقة أحمد السقا: وعدني بجائزة في المهرجان | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عمرو وهبة» رفقة أحمد السقا: وعدني بجائزة في المهرجان | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 08:16 مساءً - شارك الفنان عمرو وهبة، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور رفقة النجم أحمد السقا، اليوم الجمعة، وذلك خلال تواجدهم في المطار لاتجاههم إلى حفل «joyawards».

ومازح عمرو وهبة، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» أحمد السقا أثناء استعدادتهم الأخيرة لحفل «joyawards»، قائلا: «قابلت أستاذ أحمد السقا صدفة وأنا داخل المطار، عداالى الشنط، وعملى بوردنج، وسرعلى التفتيش، وختملى الجوازات، ودخلنى اللاونچ، وقعدنى بيزنس، ووعدنى يدينى جايزه بكره فى المهرجان، إن شاء الله».

آخر أعمال عمرو وهبة

جدير بالذكر، أن عمرو وهبة يعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث شهد نجاح آخر مشاركتها الفنية في مسلسل «رقم سري مؤخرا».

أبطال مسلسل «رقم سري»

وضم مسلسل رقم سري، في بطولته بجانب ياسمين رئيس، عدد من الفنانين منهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب، ومن المقرر عرضه في موسم «الأوف سيزون».

أحداث مسلسل «رقم سري»

ينتمي مسلسل «رقم سري»، إلى مسلسلات الـ 30 حلقة ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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