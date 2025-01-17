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بسنت شوقي: مش بخاف من الموت لهذه الأسباب (فيديو) - أخبار كلمتك

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بسنت شوقي: مش بخاف من الموت لهذه الأسباب (فيديو) - أخبار كلمتك

بسنت شوقي: مش بخاف من الموت لهذه الأسباب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:20 مساءً - قالت  الفنانة بسنت شوق: “أنا مش بخاف من الموت خالص وبشوفه حاجة حلوة جدا، وراحة مش بس علشان الدنيا صعبة ولكن إحنا بعد الموت بنرجع تاني للمكان اللي المفروض نكون فيه”.

تصريحات بسنت شوقي 

وأضافت بسنت شوقي خلال لقائها في بودكاست “دوبامين”: “بحس إن الموت فيه السلام النفسي الأبدي وراحة ليا أنا ولكن للقريبين مني بيكون صعب ولكن عندي قناعة أنهم رايحيين في مكان أفضل”.

وأكدت بسنت شوقي أنها تعرضت للكثير من المواقف تسببت في بكائها وعدم نومها، متابعة: “لما بكون مضايقة بنام معيطة وكان في مسلسل كنت عملاه ومكنش عجبني أدائي وكنت مضايقة، وفي فترة كنت مضايقة علشان كان في تنمر مجتمعي على ناس قريبين مني”. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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