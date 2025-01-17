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أغنية "بسيط " لأحمد سعد تحقق 200 ألف مشاهدة في يوم واحد - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:00 مساءً - حققت أغنية “ بسيط”، التي طرحها الفنان أحمد سعد عبر قناته بموقع يوتيوب، قرابة الـ200 ألف مشاهدة في يوم واحد فقط، وتعد الأغنية هي أكثر أغنيات ألبومه الجديد نجاحا حتى الآن. 

ألبوم أحمد سعد 

وطرح النجم أحمد سعد ، مساء أمس الخميس أحدث ألبوماته الغنائية والتي جاء بعنوان “حبيبنا” وذلك على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

 

ألبوم أحمد سعد الجديد 

ويتضمن ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” 9 أغاني هي، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية للألبوم حبينا.

ويتعاون أحمد سعد في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وأدهم معتز ونادر عبدالله وأحمد إبراهيم ومنة القيعي وإيهاب عبد الواحد ومحمد الشافعي ومدين.

وكان النجم أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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