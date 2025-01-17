أغنية "بسيط " لأحمد سعد تحقق 200 ألف مشاهدة في يوم واحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:00 مساءً - حققت أغنية “ بسيط”، التي طرحها الفنان أحمد سعد عبر قناته بموقع يوتيوب، قرابة الـ200 ألف مشاهدة في يوم واحد فقط، وتعد الأغنية هي أكثر أغنيات ألبومه الجديد نجاحا حتى الآن.

ألبوم أحمد سعد

وطرح النجم أحمد سعد ، مساء أمس الخميس أحدث ألبوماته الغنائية والتي جاء بعنوان “حبيبنا” وذلك على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

ألبوم أحمد سعد الجديد

ويتضمن ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” 9 أغاني هي، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية للألبوم حبينا.

ويتعاون أحمد سعد في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وأدهم معتز ونادر عبدالله وأحمد إبراهيم ومنة القيعي وإيهاب عبد الواحد ومحمد الشافعي ومدين.

وكان النجم أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.