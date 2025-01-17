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مشاهير العرب - «بسبب كلب».. نرمين الفقي تضع مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بسبب كلب».. نرمين الفقي تضع مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بسبب كلب».. نرمين الفقي تضع مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 07:56 مساءً - أعربت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استيائها من الانتهاكات التي تتعرض لها الحيوانات خلال الساعات القليلة، خاصة بعدما كشفت عن جريمة قتل شخص لمجموعة من الكلاب.

وشاركت نرمين الفقي، صورة عبر حسابها على «فيسبوك» لمجموعة من الكلاب بإحدى الشوارع، وعلقت عليها قائلة: «مكافأة مالية مني 5000 جنيه للي عمل الجريمة دي، لأنه مجرم يُقتل ويسرق عادي، لو فيه فيديو وصور لصاحب المصيبة دي، مشيرة إلى أننا مثلما نفعل الخير مع البشر ينبغي اهتمامنا بالحيوانات».

وأضافت نرمين الفقي: «للأسف دول فيه منهم كتير وزي ما بنعمل خير وتبرعات، لازم الاهتمام بالحيوان لان ده مخلوق جميل يستحق الرحمة والرعاية».

آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي

والجدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي هو مسلسل محارب الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، وتدور حول الشاب محارب «حسن الرداد» الذي أتى من الصعيد بعد وفاة والده ليستقر مع أسرته ويعمل بعدة مجالات للإنفاق على أسرته ولكن حياته تنقلب رأسا على عقب بعد حادث دهس والده، وتأخذ الأحداث مسار آخر وتتطور القضية في إطار صراعه مع رجل الأعمال محمود العزازي «ماجد المصري».

أبطال مسلسل محارب

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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