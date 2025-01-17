مشاهير العرب - كزبرة بعد تحقيق فيلم الحريفة أعلى الإيرادات في السينما: «كان حلمي مشهد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 04:06 مساءً - أعرب الفنان أحمد بحر، الشهير بـ «كزبرة» عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادته بمواصلة فيلم «الحريفة» لصدارة الإيرادات، يالإضافة إلى، دخوله ضمن قائمة الأعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وشارك كزبرة، عبر حسابه على «إنستجرام» عدد من اللقطات المصورة له، مشيرا إلى سعادته بإيرادات فيلم الحريفة 2، قائلا: «الف حمد وشكر ليك يارب علي نعمك الكلام ده من قلبي الواحد، كان حلمه يظهر في مشهد واحد في فيلم دلوقتي الحمد لله بقي عندي فيلمين في سنة واحدة».

وأضاف كزبرة: «من أعلي إيرادات السينما المصرية والبطل الحقيقي للفيلم ده مش انا ولا أي حد البطل الحقيقي هو الجمهور هو الي دعم شباب جديدة محدش يعرفهم واديتونا فرصة وخلتونا ننافس علي القمة، شكرا ليكم بجد وشكرا لكل الرسائل الي بتجيلي علي الفيلم».

وتابع: «الله كلامكم ده فوق دماغي واخيرا شكرا لكل حد اشتغل علي الفيلم ده من قلبه واوعدكم، طول ماليا أخوات في ضهري بتدعمني اوعدكم أفلامي الجاية هتبقي كلها مختلفة وحقيقية واستنوا الجديد ياأحلي أخوات».

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ودارت أحداث فيلم «الحريفة 2 من بطولة الفنان نور النبوي في إطار تشويقي حول فريق الحريفة الذي ينظمه نور النبوي، ومن المقرر أن يخوض مباراة في إحدى الجامعات لتتصاعد الأحداث في هذا الإطار.

أبطال فيلم الحريفة 2

يشارك في بطولة فيلم الحريفة 2، عددا من النجوم الشباب أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.