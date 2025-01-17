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مشاهير العرب - كزبرة بعد تحقيق فيلم الحريفة أعلى الإيرادات في السينما: «كان حلمي مشهد» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - كزبرة بعد تحقيق فيلم الحريفة أعلى الإيرادات في السينما: «كان حلمي مشهد» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كزبرة بعد تحقيق فيلم الحريفة أعلى الإيرادات في السينما: «كان حلمي مشهد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 04:06 مساءً - أعرب الفنان أحمد بحر، الشهير بـ «كزبرة» عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادته بمواصلة فيلم «الحريفة» لصدارة الإيرادات، يالإضافة إلى، دخوله ضمن قائمة الأعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وشارك كزبرة، عبر حسابه على «إنستجرام» عدد من اللقطات المصورة له، مشيرا إلى سعادته بإيرادات فيلم الحريفة 2، قائلا: «الف حمد وشكر ليك يارب علي نعمك الكلام ده من قلبي الواحد، كان حلمه يظهر في مشهد واحد في فيلم دلوقتي الحمد لله بقي عندي فيلمين في سنة واحدة».

وأضاف كزبرة: «من أعلي إيرادات السينما المصرية والبطل الحقيقي للفيلم ده مش انا ولا أي حد البطل الحقيقي هو الجمهور هو الي دعم شباب جديدة محدش يعرفهم واديتونا فرصة وخلتونا ننافس علي القمة، شكرا ليكم بجد وشكرا لكل الرسائل الي بتجيلي علي الفيلم».

وتابع: «الله كلامكم ده فوق دماغي واخيرا شكرا لكل حد اشتغل علي الفيلم ده من قلبه واوعدكم، طول ماليا أخوات في ضهري بتدعمني اوعدكم أفلامي الجاية هتبقي كلها مختلفة وحقيقية واستنوا الجديد ياأحلي أخوات».

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ودارت أحداث فيلم «الحريفة 2 من بطولة الفنان نور النبوي في إطار تشويقي حول فريق الحريفة الذي ينظمه نور النبوي، ومن المقرر أن يخوض مباراة في إحدى الجامعات لتتصاعد الأحداث في هذا الإطار.

أبطال فيلم الحريفة 2

يشارك في بطولة فيلم الحريفة 2، عددا من النجوم الشباب أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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