الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

يوفنتوس يترقب، موقف أروخو من الرحيل عن برشلونة - أخبار كلمتك

يوفنتوس يترقب، موقف أروخو من الرحيل عن برشلونة - أخبار كلمتك

"العربية للسيارات" تستقبل العام الجديد بعروض مميزة على طرازات "إنفينيتي" - أخبار كلمتك

"العربية للسيارات" تستقبل العام الجديد بعروض مميزة على طرازات "إنفينيتي" - أخبار كلمتك

الزبيدي:عشت شهورا قاسية لم اذق طعم النوم والاكل واعلامي يفتح النار - أخبار كلمتك

الزبيدي:عشت شهورا قاسية لم اذق طعم النوم والاكل واعلامي يفتح النار - أخبار كلمتك

بالفيديو.. تعرف على الطريقة التي تمت فيها سرقة المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

بالفيديو.. تعرف على الطريقة التي تمت فيها سرقة المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

درس مع هاني بن بريك.. شيخ سلفي بارز ينضم الى الحوثيين ويعلن استعداده للحرب - أخبار كلمتك

درس مع هاني بن بريك.. شيخ سلفي بارز ينضم الى الحوثيين ويعلن استعداده للحرب - أخبار كلمتك

تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - برنامج «مودة» يطلق المرحلة الثانية من مبادرة المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - برنامج «مودة» يطلق المرحلة الثانية من مبادرة المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

الغرف العربية: دور السعودية كبير في تمكين الشباب والمرأة - أخبار كلمتك

الغرف العربية: دور السعودية كبير في تمكين الشباب والمرأة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

علاقة حب بين ريهام حجاج ونبيل عيسى في أثينا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
علاقة حب بين ريهام حجاج ونبيل عيسى في أثينا - أخبار كلمتك

علاقة حب بين ريهام حجاج ونبيل عيسى في أثينا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:15 مساءً -  واصلت الفنانة ريهام حجاج والفنان نبيل عيسى تصوير أحداث دورهما في مسلسل أثينا، المقرر   عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وخلال أحداث العمل تنشأ بينهما علاقة حب، ويبدأ نبيل عيسى في مساعدتها في شغل البرمجة.

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

 

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا  أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

 

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

لماذا قررت طروب مغادرة بيروت والإقامة في مصر منذ 1978؟ الفنانة تجيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق