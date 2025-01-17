قال مستشار وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان للشؤن الخارجية ان الوزير وجه بمساعدة الملازم سالم باصهيب
واضاف المستشار احمد الدياني:كلفنا وزير الداخلية بزيارة الملازم سالم باصهيب المتواجد في القاهرة لتسليمه مبلغ لعلاجه.
وجاء توجيه الوزير استجابة عاجلة لمناشدة كلمتك لانقاذ باصهيب
عاجل:تجاوبا مع كلمتك وزير الداخلية يوجه مساعدة طارئة للملازم باصهيب - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/خاص:
قال مستشار وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان للشؤن الخارجية ان الوزير وجه بمساعدة الملازم سالم باصهيب
قال مستشار وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان للشؤن الخارجية ان الوزير وجه بمساعدة الملازم سالم باصهيب
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