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عاجل:تجاوبا مع كلمتك وزير الداخلية يوجه مساعدة طارئة للملازم باصهيب - أخبار كلمتك

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عاجل:تجاوبا مع كلمتك وزير الداخلية يوجه مساعدة طارئة للملازم باصهيب - أخبار كلمتك

عاجل:تجاوبا مع كلمتك وزير الداخلية يوجه مساعدة طارئة للملازم باصهيب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/خاص:

قال مستشار  وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان للشؤن الخارجية ان الوزير وجه بمساعدة الملازم سالم باصهيب 
واضاف المستشار احمد الدياني:كلفنا وزير الداخلية بزيارة الملازم سالم باصهيب المتواجد في القاهرة لتسليمه مبلغ لعلاجه.
وجاء توجيه الوزير استجابة عاجلة لمناشدة كلمتك لانقاذ باصهيب

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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