مشاهير العرب - «هيبقى الأعلى مشاهدة».. أحمد العوضي يشوق الجمهور لـ«فهد البطل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 02:16 مساءً - تصدر اسم الفنان أحمد العوضي، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن عن الفائزين في مسابقته الأخيرة، بالإضافة إلى، تشويق الجمهور لمسلسله في موسم رمضان 2025.

أحمد العوضي عن مسلسل «فهد البطل»

وخرج أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في بث مباشر يشوق محبيه لمسلسل «فهد البطل»، مشيرا إلى أن مسلسل «فهد البطل» سيكون الأعلى مشاهدة في موسم رمضان 2025، متابعا: «بوعد الجمهور بأحلى وأقوى مسلسل من حق عرب، هتكون وجبة درامية دسمة، واتمنى التوفيق لكل الزملاء».

واعتذر أحمد العوضي، خلال البث المباشر إلى المتابعين الذين لم يحالفهم الفوز في المسابقة، مشيرا إلى أن من لم يتمكن من الفوز، سيكون هناك مسابقات أخرى في رمضان 2025.

وكان أحمد العوضي، علق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» في بث مباشر على انتقاد مسابقته، قائلا: «بقالي سنتين بعمل مسابقات علشان في عهد بيني وبين ربنا إن أي رزق يجيلي هتشاركوني فيه.. واللي متضايق يعمل زيي واللي شايف إني باعمل دعاية براحته».

آخر أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية أخرى، يعيش أحمد العوضي حالةً من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهد مسلسل «فهد البطل» المقرر عرضه ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

ويشارك أحمد العوضي، في بطولة مسلسل «فهد البطل»، عدد من النجوم أبرزهم: ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، وجارٍ التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.