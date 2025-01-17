مشاهير العرب - بسبب متابعة.. شمس البارودي تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 01:56 مساءً - شمس البارودي.. تصدر اسم الفنانة شمس البارودي التريند ومحركات البحث المختلفة، بسبب مشادة بينها وبين متابعة لها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مشادة شمس البارودي مع متابعة

أعادت الفنانة شمس البارودي نشر مقطع فيديو قديم عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك بعنوان «حسن يوسف يصف جسم شمس البارودي»، وظهرت على صورة الفيديو بدون حجاب، مما جعل إحدى المتابعات تعلق على الفيديو: «اتقي الله في شيبتك يا حجة شمس».

وخرجت شمس البارودي عن صمتها وردت عليها قائلة: «والله أنا اتقي الله وأحسبن عليكي وانصحك ماتبصيش في المراية كتير»، .

قصة حب شمس البارودي والفنان حسن يوسف

كانت بداية قصة حب شمس البارودي وحسن يوسف، عندما سافرت الفنانة شمس البارودي إلى سوريا لتصوير فيلم معه، وكان اللقاء بينهما يحمل الكثير من التحفظ من طرف شمس، التي كانت حذرة تجاهه بسبب سمعته كفنان محبوب بين الفتيات.

بدأ حسن يوسف في تلك الأثناء يشعر بمشاعر خاصة تجاه شمس، ومع علمه بدعوات العشاء التي كانت تتلقاها، كان يُصر على حضور تلك التجمعات، محاولًا الاقتراب منها أكثر، ومع مرور الوقت، لم يستطع حسن يوسف كتمان مشاعره، واعترف لها بحبه في أحد الأيام، لكنه قوبل بالرفض من شمس التي قالت له بصراحة إنها لن تكون واحدة من «فتياته».

لكن إصرار حسن يوسف كان واضحًا، فأقسم لها بصدق مشاعره، مؤكدًا أنه يحبها بجدية، ولكن يبدو أن شمس كانت هي الأخرى تحمل بعض المشاعر تجاهه، فتواصلت مع والدها وأخبرته بما حدث، مما جعل والدها يأتي إلى سوريا لمقابلة حسن يوسف، وبعد حديث مطول بينهما، أكد والدها لها حسن نواياه وصفاء قلبه.

بعد عودتهما من سوريا، تمت خطبتهما، ثم تزوجا ليبدءا معًا رحلة حياة استمرت لسنوات، ليصبحا أحد أشهر ثنائيات الوسط الفني في ذلك الوقت.