مشاهير العرب - بعد وفاته.. ريهام حجاج تكشف عن آخر محادثة لها مع فكري صادق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 04:06 مساءً - أعربت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن حزنها لوفاة الفنان فكري صادق خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب رحيله عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

وكشفت ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن آخر محادثة لها مع الفنان فكري صادق، مشيرة إلى أنه كان يدعو لها دائما، قائلة: «آخر دعوة بعتهالي من أقل من شهر، الله يرحمك يا حبيبي، ويجعل مثواك الجنة، ياراجل يا طيب، لا إله إلا الله».

وفاة فكري صادق

وكانت ابنة الراحل فكري صادق، أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج فكري صادق».

تعرض الفنان فكري صادق لوعكة صحية

كشف الفنان فكري صادق في وقت سابق عن تعرضه لوعكة صحية أجبرته على الابتعاد عن الشاشات للتعافي والاسترخاء، وكشف عن أنه يعاني من مشاكل في البطن.

أبرز المعلومات عن الفنان فكري صادق

- ولد في 5 مايو عام 1945 في حي بولاق أبو العلا في مدينة القاهرة، وبدأ التمثيل في فترة السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية.

- خلال ظهوره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد"، كشف فكري، عن إصابته في الثالثة من عمره، بالحمى الشوكية، وأعدت والدته الكفن ظنًا بانتهاء حياة ابنها.

- بسبب هذه الحمى عانى فكري من مشكلة في النطق، ولكن والدته رفضت إدخاله إلى مدرسة الصم والبكم، وألحقته بالتعليم العادي ثم بدأت معه رحلة العلاج.

- في المرحلة الإعدادية وفي خضم معاناته مع النطق المتعثر، نصحه أحد أساتذته بقراءة القرآن الكريم لتحسين النطق عنده وتحسين مخارج الحروف، وبالفعل كان القرآن الكريم سبب شفائه، وبعدها أصبح رئيس فريق التمثيل في مدرسة شبرا الثانوية.