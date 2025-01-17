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طرح أغنية بنتكلم لـ مسار إجباري والمنشد محمود التهامي (فيديو) - أخبار كلمتك

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طرح أغنية بنتكلم لـ مسار إجباري والمنشد محمود التهامي (فيديو) - أخبار كلمتك

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طرح أغنية بنتكلم لـ مسار إجباري والمنشد محمود التهامي (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح أغنية بنتكلم لـ مسار إجباري والمنشد محمود التهامي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:30 مساءً - طرح فريق مسار إجباري أغنيته الجديدة “بنتكلم ” وشاركهم الغناء المنشد محمود التهامي، وذلك على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية بنتكلم لـ فريق مسار إجباري والمنشد محمود التهامي

أغنية بنتكلم لـ مسار إجباري ومحمود التهامي من كلمات أحمد أسامة ومحمد التهامي ومن ألحان هاني الدقاق

فيلم مابقتش أخاف

ومن ناحية أخرى، كانت فرقة مسار إجباري، نشرت إعلانًا تشويقيًا لفيلمها الوثائقي القادم "مابقتش أخاف"، وذلك ضمن الاحتفال بمرور عقدين من الزمن على تأسيس فرقة الروك المصرية الشهيرة.

الفيلم الذي أخرجه أمير الشناوي، يتتبع رحلة الفرقة الشخصية والموسيقية خلال فترة يختلط فيها عدم اليقين بالشغف، حيث يعملون على أحدث ألبوماتهم المقرر إصداره في أوائل عام 2025.

ويقدّم الوثائقي نظرة غير مفلترة وحميمية على عملية صناعة "مسار إجباري" لأغانيهم، وعليهم كأفراد. كل ذلك أثناء خوضهم مرحلة انفصال محتمل.

ويصور الفيلم  صراعات الفنانين الفردية والجهد الجماعي المطلوب لخلق كل أغنية. وتدور أحداث الفيلم بين ستوديو الفرقة بالقاهرة وسيدي حنيش، ودبي.

ويقول أيمن مسعود: "يمثل هذا الألبوم والفيلم الوثائقي المصاحب له فصلًا جديدًا لفرقة مسار إجباري.. لقد واجهنا عقبات شخصية ومهنية كبيرة، لكننا اخترنا في النهاية مواجهتها وجهًا لوجه والقيام بأكثر ما نحبه، ألا وهو صناعة الموسيقى". 

 

ألبوم مسار إجباري الجديد 

 وأضاف هاني الدقاق: الألبوم المرتقب، الذي يضم 12 أغنية، سيقدم بصوت جديد ومبتكر يُرضي المعجبين القدامى ويقدم الفرقة إلى جيل جديد من المستمعين.

كما ألمحت الفرقة إلى سلسلة من العروض الحية المميزة التي ستتزامن مع إطلاق الألبوم، واعدةً معجبيها بمستوى جديد كليًا من الحفلات الموسيقية.

 

فرقة مسار إجباري 

 مسار إجباري هي فرقة روك مصرية رائدة أسرت الجماهير منذ تشكيلها عام 2005، تشتهر الفرقة بكلمات أغانيها القوية ومزجها الفريد بين موسيقى الروك والجاز والموسيقى الشرقية، وتتناول الفرقة القضايا الاجتماعية والثقافية بصوت متميز ومحبب.

وتعكس فرقة مسار إجباري باسمها، النضالات اليومية وتطلعات الناس العاديين، ما يجعل موسيقاهم تزداد بريقًا مع مرور السنين، أصبحت الفرقة على مر السنين حجر الزاوية في المشهد الموسيقي المصري المستقل، وحازت على إشادة واسعة النطاق محليًا وعالميًا ومنذ بداياتها الأولى، قامت الفرقة بجولات واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث قدمت عروضها في الفعاليات والمهرجانات الكبرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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