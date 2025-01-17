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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة فكري صادق - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة فكري صادق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة فكري صادق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 01:06 مساءً - فكري صادق.. توفى منذ قليل الفنان القدير فكري صادق عن عمر يناهز الـ 80 عاما، والذي يعد من أبرز الفنانين في مجال السينما والمسرح والتلفزيون، وتساءل الكثيرون عن موعد جنازة فكري صادق، بالإضافة إلى مكان الجنازة.

وفاة الفنان فكري صادق

أعلن الفنان مراد فكري، عن وفاة الفنان فكري صادق، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلا: «أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله».

وفاة الفنان فكري صادق

موعد ومكان جنازة الفنان فكري صادق

وعن موعد وجنازة الفنان فكري صادق قال مراد فكري: «الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.. .البقاء لله».

وفاة الفنان فكري صادق

أبرز المعلومات عن الفنان فكري صادق

- ولد فكري صادق في 5 مايو عام 1945 في حي بولاق أبو العلا في مدينة القاهرة، وبدأ التمثيل في فترة السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية.

- عمل مع الفنان عادل إمام في 8 أفلام سينمائية ومسرحية، من بينهم «سلام يا صاحبي، المولد، ومسرحية بودي جارد».

- حقق شهرة في فيلم «سلام يا صاحبي» بتقديم شخصية ضابط بوليس.

وفاة الفنان فكري صادق

- عام 1984، شارك في أكثر من 30 عمل درامي تم تصويرهم خارج مصر، وقالع عنه البعض «فكري صادق عايش في القاهرة ترانزيت».

- شارك فيما يزيد عن 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وفاة الفنان فكري صادق

- طلبه الفنان عادل إمام في فيلم «حسن ومرقص» بعد فترة انقطاع بينهما لمدة 15 سنة.

- خلال ظهوره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج «بنت البلد»، كشف فكري، عن إصابته في الثالثة من عمره، بالحمى الشوكية، وأعدت والدته الكفن ظنًا بانتهاء حياة ابنها.

وفاة الفنان فكري صادق

- بسبب هذه الحمى عانى فكري من مشكلة في النطق، ولكن والدته رفضت إدخاله إلى مدرسة الصم والبكم، وألحقته بالتعليم العادي ثم بدأت معه رحلة العلاج.

- في المرحلة الإعدادية وفي خضم معاناته مع النطق المتعثر، نصحه أحد أساتذته بقراءة القرآن الكريم لتحسين النطق عنده وتحسين مخارج الحروف، وبالفعل كان القرآن الكريم سبب شفائه، وبعدها أصبح رئيس فريق التمثيل في مدرسة شبرا الثانوية.

وفاة الفنان فكري صادق

- تزوج فكري صادق من سيدة من خارج الوسط الفني اسمها فاتن محمد الجندي، ولديه منها 3 أبناء، وهم كريم مخرج، ومراد ممثل، وداليا التي تعمل باحثة ثقافية في البيت الفني للمسرح في وزارة الثقافة.

- بدأ الفنان فكري صادق مشواره الفني في السبعينات وتحديدًا في عام 1972، وكان يبلغ من العمر وقتها 28 عامًا.

وفاة الفنان فكري صادق

-شارك الفنان فكري صادق، مؤخرا في مسلسل «رمضان كريم» وتدور أحداثه حول عائلة بسيطة تسكن أحد الأحياء المصرية وكيف تسير حياتها خلال شهر رمضان الكريم، مع تسليط الضوء على المشاكل التي يوجهها أبطال العمل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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