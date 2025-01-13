يعرض قريبًا، تعرف على أبطال مسلسل صفحة بيضا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:06 مساءً - ينتظر عشاق أعمال الفنانة حنان مطاوع عرض أحدث أعمالها في عالم الدراما وهو مسلسل صفحة بيضا ومن المقرر عرضه على شاشة قنوات ON، ومنصة Watch It.

ومع إطلاق البوستر الرسمي للمسلسل، أصبح الجمهور أكثر حماسة وترقبًا لمعرفة تفاصيل القصة التي تدور حولها أحداث العمل.

أبطال مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

حنان مطاوع في مسلسل صفحة بيضا

وتلعب حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.