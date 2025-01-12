مشاهير العرب - «البقاء للأصيع» ترفع شعار كامل العدد قبل عرضها بموسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 08:51 مساءً - طرح أبطال مسرحية «البقاء للأصيع» البرومو التشويقي للعمل، والذي تفاعل معه رواد السوشيال ميديا، وتم حجز جميع تذاكر المسرحية طوال مدة عرضها في الفترة من 12يناير _16 يناير تحت شعار «كامل العدد».

يأتي ذلك ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2025 برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

كما قد وصل أبطال العمل اليوم إلى "الرياض" للتحضير للبروفات النهائية للعمل استعداد لعرض المسرحية بعد عمل العديد من البروفات بالقاهرة.

ظهر بالإعلان عدد من أبطال المسرحية، وهم: هشام ماجد، شيكو، محمد أوتاكا، أوس أوس، أمام سفح الأهرامات يعلنون الذهاب في بعثة إلى الفضاء بعد دمار كوكب الأرض بسبب نيزك، وسط العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة المسرحية كل من أحمد فتحي، مي كساب، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب ومروه أنور و كامبا ومن إنتاج creations صلاح الجهيني ومحمد نصار، إخراج محمد أوتاكا.