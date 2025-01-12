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نغم صالح تعيد إحياء أغنية شريهان "بيبة" من فيلم عرق البلح (فيديو) - أخبار كلمتك

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نغم صالح تعيد إحياء أغنية شريهان "بيبة" من فيلم عرق البلح (فيديو) - أخبار كلمتك

نغم صالح تعيد إحياء أغنية شريهان "بيبة" من فيلم عرق البلح (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:10 مساءً - طرحت الفنانة والمطربة نغم صالح عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أجدد أعمالها الغنائية "طوفان"، بشكل فيديو كليب مصور.

أغنية بيبة لشريهان 

وتمزج نغم صالح بين كلماتها وألحانها مع روح أغنية "بيبة" الشهيرة للنجمة شريهان التي ظهرت لأول مرة في فيلم عرق البلح مع النجمة عبلة كامل.

لتظهر بشكل توليفة غنائية عصرية مع اعتمادها على "لوك" جديد تظهر به خلال أحداث الكليب الذي تم تصويره بين الفيوم والقاهرة من إخراج خالد برجونا وتوزيع موسيقي سوليسيزر.

نغم صالح 

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، حتى دخلت مرحلة احترافية في عالم الموسيقى التجارية.

بجانب انشغالها في عالم التمثيل وبدراستها في معهد الفنون المسرحية، فهي تقدم العديد من العروض المسرحية والأفلام، آخرها فيلم "الباب الأخضر" ومسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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