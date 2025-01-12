مشاهير العرب - صبري فواز يدعم عمر متولي بعد أزمته مع شكري سرحان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 08:51 مساءً - علق الفنان صبري فواز، على الأزمة القائمة بين الفنان عمر متولي وأسرة الفنان الراحل شكري سرحان، وذلك بسبب انتقاده لموهبة الفنان الراحل شكري سرحان خلال حديثه في برنامج «ليك لوك» الذي يعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكري سرحان اسم كبير وعلامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، وبرضه من حق أي حد يقول رأيه في أي حد طالما مفيش تجاوز».

التفاصيل الكاملة لأزمة عمر متولي مع أسرة شكري سرحان

تعود بداية الأزمة إلى تصريح للفنان عمر متولي خلال إحدى حلقات برنامجه، حيث سأل الفنان أحمد فتحي عن النجم الذي حصل على شهرة واسعة أكبر من موهبته ليرد فتحي بأن هناك عددا من النجوم لم يمتلكوا الموهبة الكافية، ليرد عمر بأنه يرى أن الفنان شكري سرحان نال شهرة ونجومية أكبر من موهبته.

وقال عمر متولي:«ممكن تبقى الموهبة مبططة بس هو يبقى نجم شباك وجان ومحقق نجاح» ليثير هذا التصريح جدلا كبيرا وغضب أسرة الفنان الراحل، ليردوا في بيان لهم أوضحوا فيه عددا من الحقائق حول تاريخ شكري سرحان.

وأكدت عائلة الفنان شكري سرحان، في بيان، نشره محسن سرحان المتحدث باسم العائلة على «فيسبوك»، أن شكري سرحان امتلك من الموهبة ما جعله أحد عمالقة الفن.

وذكر البيان: «لقد استمعنا لرأي الفنان الشاب عمر متولي في أحد البرامج على السوشيال ميديا الذي انتقد موهبة الفنان الكبير شكري سرحان ووصفها بالضعيفة وأنه أخذ مكانة لا يستحقها وقد جانبه الصواب جملة وتفصيلا».

وتابع البيان: «النجم الراحل وهو خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية واجتاز اختبار القبول من أساتذة أسسوا لعلم وفن الأداء التمثيلي ووقف أمام زكى طليمات وجورج أبيض ويوسف وهبي وعمره لا يتجاوز السادسة عشرة».

وأردف: «كما أنه أصبح من أغلى النجوم في الوطن العربي في سن صغير، وأنه قدم عددا من الأفلام التي دخلت قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما منها ابن النيل والزوجة الثانية وقنديل أم هاشم واللص والكلاب، كما تم اختياره أفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية في استفتاء مئويتها بمشاركة 100 ناقد فني».

واختتم البيان بتوجيه كلمات لعمر متولي: «شكري سرحان كان فتى أول ونجمًا من بداية عمر العشرين وأنت قد بلغت الأربعين وما زلت زغرات فهل يقيّم الزغرات النجوم يا عمر؟.