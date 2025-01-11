مشاهير العرب - تتحدى نفسها.. شخصية مختلفة لـ دينا فؤاد في «حكيم باشا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:01 مساءً - دينا فؤاد.. تواصل الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهدها في مسلسلها «حكيم باشا»، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.

دور الفنانة دينا فؤاد في حكيم باشا

تقدم دينا فؤاد في مسلسل «حكيم باشا»، دورًا جديدًا ومختلفًا تمامًا، عن أدوارها السابقة، وتظهر بشخصية ذات طابع خاص، تتسم بالتحدي ودورها يؤثر في الأحداث، مما يجعلها مفاجأة الموسم الرمضاني، حيث العمل يدور في إطار درامي صعيدي.

وأعربت دينا فؤاد، في تصريحات لها عن سعادتها، بالتعاون مع النجم الكبير مصطفى شعبان، مؤكدة أنها متحمسة للغاية لهذا العمل، وأنها بذلت جهدًا كبيرًا في التحضير للشخصية التي تقدمها، متمنية أن يحظى العمل باستحسان الجمهور في رمضان 2025.

مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر ريحانة، أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتي، ميدو عادل، هاجر الشرنوبى، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال دينا فؤاد

آخر أعمالها مسلسل «حق عرب»، الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتألقت خلاله بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي.