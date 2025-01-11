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مشاهير العرب - تتحدى نفسها.. شخصية مختلفة لـ دينا فؤاد في «حكيم باشا» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تتحدى نفسها.. شخصية مختلفة لـ دينا فؤاد في «حكيم باشا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تتحدى نفسها.. شخصية مختلفة لـ دينا فؤاد في «حكيم باشا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:01 مساءً - دينا فؤاد.. تواصل الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهدها في مسلسلها «حكيم باشا»، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.

الفنانة دينا فؤاد
الفنانة دينا فؤاد

دور الفنانة دينا فؤاد في حكيم باشا

تقدم دينا فؤاد في مسلسل «حكيم باشا»، دورًا جديدًا ومختلفًا تمامًا، عن أدوارها السابقة، وتظهر بشخصية ذات طابع خاص، تتسم بالتحدي ودورها يؤثر في الأحداث، مما يجعلها مفاجأة الموسم الرمضاني، حيث العمل يدور في إطار درامي صعيدي.

الفنانة دينا فؤاد

وأعربت دينا فؤاد، في تصريحات لها عن سعادتها، بالتعاون مع النجم الكبير مصطفى شعبان، مؤكدة أنها متحمسة للغاية لهذا العمل، وأنها بذلت جهدًا كبيرًا في التحضير للشخصية التي تقدمها، متمنية أن يحظى العمل باستحسان الجمهور في رمضان 2025.

مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر ريحانة، أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتي، ميدو عادل، هاجر الشرنوبى، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دينا فؤاد

آخر أعمال دينا فؤاد

آخر أعمالها مسلسل «حق عرب»، الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتألقت خلاله بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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