مشاهير العرب - فيفي عبده: «مبعرفش أكتب اسمي بس اتعلمت في مدرسة الحياة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:02 مساءً - «مبعرفش اكتب اسمي وطالعة من تالته ابتدائي».. بهذه الكلمات فاجأت النجمة فيفي عبده قطاع كبير من محبيها بعد استكمالها لمراحلها التعليمية خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن ذلك الأمر لم يؤثر عليها لكونها اكتسبت الكثير من الخبرات في مدرسة الحياة.

ومع ارتفاع مستويات البحث حول رغبة الجمهور في معرفة تفاصيل غياب فيفي عبده عن التعليم، تستعرض لكم كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي أبرز تصريحات فيفي عبدة الأخيرة.

تصريحات فيفي عبده

وكشفت فيفي عبده خلال لقائها الأخير مع بودكاست «كلام عائلي» الذي يقدمه صدقي صخر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: أنها لم تستكمل مراحلها التعليمية حيث خرجت من 3 إبتدائي، مشيرة إلى أنها لا تستطع كتابة اسمها، مردفة: «مبعرفش أكتب اسمي لكن عندي شهادة في مدرسة الحياة ودي صعبة كبيرة».

وأضافت فيفي عبده: أن الراجل بطبيعته يكون أناني، مشيرة إلى أن من يرغب في الزواج منها، يعرف أنها تكون فيفي عبدة، ويعرف اخلاقها.

آخر أعمال فيفي عبده

ومن ناحية آخرى، تعيش فيفي عبده حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تعكف على تصوير مسلسل «العتاولة 2 الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل العتاولة2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟.

أبطال مسلسل العتاولة2

يضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.