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مشاهير العرب - «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» ينطلق في 90 دار عرض خليجية اليوم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» ينطلق في 90 دار عرض خليجية اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» ينطلق في 90 دار عرض خليجية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 04:11 مساءً - تنطلق عروض فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، اليوم الخميس، في 90 دار عرض سينمائية في دول الخليج العربي، بما في ذلك السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان.

يأتي ذلك بعد أن بدأ عرضه في المغرب أمس في 10 دور عرض، مع توسيع عدد دور العرض المصرية، ليشمل محافظات جديدة مثل الدقهلية وبورسعيد بجانب القاهرة والإسكندرية وغيرها، وذلك بعد النجاح الذي حققه في أسبوعه الأول.

يتزامن ذلك مع إطلاق الأغنية الرسمية للفيلم «تروح لمين» مساء اليوم، وهي أغنية راب من تأليف وأداء ليجي سي، حيث حقق الإعلان التشويقي الخاص بها نسب مشاهدة مرتفعة.

الفيلم، الذي نال تقييمًا 8.3 على موقع IMDB من جمهور ونقاد من مصر ودول أخرى، يمثل التجربة الروائية الأولى للمخرج خالد منصور، كتب السيناريو بالتعاون مع محمد الحسيني، ويشارك في بطولته عصام عمر وركين سعد وسماء إبراهيم، إلى جانب ضيوف شرف ووجوه شابة و إنتاج محمد حفظي ورشا حسني، وتوزيع شركات فيلم كلينك وأفلام مصر العالمية وFront Row.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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