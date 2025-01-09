مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد داود يبدأ تصوير «الشرنقة» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 04:11 مساءً - بدأ الفنان أحمد داود، اليوم الخميس، تصوير مشاهد مسلسل «الشرنقة» المقرر أن ينافس من خلاله ضمن مسلسلات رمضان 2025 بالتعاون مع عدد كبير من النجوم. وذلك عقب النجاح الأخير الذي حققه في السينما بفيلم «الهوى سلطان».

وفي هذا السياق، أعلن أحمد داود، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «بسم الله، توكلنا علي الله، رمضان 2025 ان شاء الله، الشرنقة».

ومن المفترض، أن يشهد مسلسل «الشرنقة» تعاون عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أحمد داود، اللبنانية سارة أبي كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، وياسر عزت، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، ويُقدم قصة اجتماعية مشوقة تدور حول شخصية محاسب يجسدها أحمد داود، في رحلة مليئة بالأحداث المثيرة والمتغيرات.

آخر أعمال الفنان أحمد داود

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد داود يعرض له حاليا في السينمات فيلم «الهوى سلطان»، الذى انطلق في نوفمبر الماضي، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبي وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى.

شارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب