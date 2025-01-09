قصور الثقافة تقيم معرضًا للكتاب والحرف التراثية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 04:10 مساءً - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، الأحد المقبل 12 يناير، معرض "قصور الثقافة للكتاب والحرف التراثية والبيئية"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

معرض قصور الثقافة بالعاصمة الإدارية

يقام المعرض لمدة ثلاثة أيام، من العاشرة صباحا وحتى الثانية مساء، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، ويقدم للعاملين بالوزارات المختلفة بالعاصمة الإدارية، ويأتي في إطار جهود نشر المعرفة وإتاحة اقتناء الكتب والمنتجات المفضلة.

إصدارات قصور الثقافة

وتتيح هيئة قصور الثقافة أكثر من 200 عنوان لما أصدرته بجميع سلاسل النشر، بأسعار مخفضة، ومنها كتب سلسلة "آفاق عالمية": "حديقة أبيقور وآلهة عطاش"، "حصاد"، "الملاذ الأخير"، "دير بارم"، "الأحمر والأسود" لستندال، "مدام بوڤاري، و"سوريا القرن الـ١٩ في رحلات روسية"، ومن كتب "الهوية": "الكتابة التاريخية من منظور المواطنة"، "تفكيك الوهم"، "ماعت"، و"الأقباط والقومية العربية". ومن "ذاكرة الكتابة": "تاريخ النهب الاستعماري لمصر"، "المصريون المحدثون"، "عبد الله چاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر"، و"الحملة الفرنسية وظهور محمد علي"، بالإضافة إلى إصدارات الفلسفة ومنها "تاريخ الفلسفة الحديثة"، و"مفهوم الصورة"، وإصدارات "حكاية مصر ": "هيكل وتوفيق الحكيم.. أزمة المثقف المصري"، "من أحوال حفر البرزخ.. نهاية ديليسبس"، و"مصلحة الجمارك المصرية".

كما يشتمل المعرض المنفذ بإشراف الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، على إصدارات سلسلة الذخائر ومجموعة عميد الأدب العربي طه حسين ومنها: "قادة الفكر، مستقبل الثقافة في مصر، الحياة والحركة الفكرية في بريطانيا، من حديث الشعر والنثر، في الصيف، آراء حرة، ما وراء النهر، تقليد وتجديد"، هذا بجانب أحدث ما صدر عن الهيئة في سلاسل النشر الإقليمي، وكتب مجلات قطر الندى للأطفال.

ويحتوي المعرض على ركن خاص يضم مجموعة متميزة من المشغولات اليدوية نتاج الورش الفنية والحرفية لإدارات الهيئة ومنها منتجات من الجلد الطبيعي، والحلي، وغيرها.

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